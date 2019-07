El día después de la orden de prisión preventiva para Pablo Nicolás B., acusado de ocho abusos sexuales en locales comerciales y en la vía pública, las víctimas manifestaron alivio y esperan avances en las imputaciones. "Quisiera que no salga más", dijo Sofía, que siguió con angustia la audiencia del domingo pasado, en el Centro de Justicia Penal. En tanto, otra de las jóvenes contó cómo fue la entrega del número de patente que pudo tomar su madre, en una segunda visita de B. al local de calle Buenos Aires al 3400.

"Tuve que dejar de trabajar, de hacer muchas actividades y ahora voy acompañada a todos lados. No estoy tranquila ni me puedo manejar sola", dijo Sofía sobre las secuelas que marcó el hecho sufrido. La chica de 19 años fue atacada por el agresor el 20 de mayo pasado, en la librería de Sarmiento al 4300. "No voy a estar segura si él está libre", dijo la muchacha.

En tanto, Micaela contó que fue ella quien le dio a la fiscal Alejandra Raigal el número de patente que su madre llegó a anotar el 26 de junio pasado, cuando el agresor volvió al local. Se trata de la chica de 21 años que hizo la primera denuncia, por el hecho del 9 de enero pasado, cuando la maniató e intentó someterla. El 26 de junio el hombre volvió al negocio y fue atendido por su madre. Lo reconoció por las características que le dio su hija. Aunque en esa oportunidad no cometió delito -quizás por la actitud que tomó la mujer de no moverse de atrás del mostrador y saludar gente que pasaba por la vereda-, cuando se fue y subió a la moto, la mujer tomó la patente.

Ese dato fue el que llevó Micaela a la fiscal hace diez días, cuando se hizo una primera rueda de reconocimiento sobre un hombre de 33 años que quedó detenido, pero no fue reconocido por ninguna de las víctimas y debió recuperar la libertad.

Pablo Nicolás B. fue imputado el domingo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (dos casos), abuso sexual en grado de tentativa, abuso simple, amenazas, robo calificado y simple; y privación ilegítima de la libertad. Los casos ocurrieron entre el 9 de enero y el 10 de julio pasado. La fiscal Raigal adelantó que hay otros dos casos en investigación, con un modus operandi similar a los ocho hechos por los que ya fue imputado.