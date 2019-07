El intendente de Tres de Febrero, Andrés Valenzuela, fue acusado de usar los recursos del municipio para sacar los afiches publicitarios de sus opositores en las próximas elecciones. En un video que se viralizó en las redes sociales, se ve a una persona arrancando los carteles de uno de los adversarios de Valenzuela, el precandidato a intendente del Frente de Todos, Juan Debandi. "Andá a buscarlos al municipio. A mí me bajaron la orden de arriba", dice el hombre que se lleva los afiches en una camioneta, cuando le preguntan qué hace. "Estamos en democracia", le recuerdan. "A mí me mandan a laburar. Yo no sé", insiste el empleado. Desde la municipalidad se excusaron diciendo que los carteles estaban en infracción, pero desde la oposición remarcaron la intencionalidad política de la decisión.