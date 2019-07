El DT de Independiente, Sebastián Beccacece, consideró "conveniente" que el equipo obtenga "un buen resultado" este jueves como local ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana porque la revancha será "compleja".



En conferencia de prensa, el flamante DT de Independiente destacó que Universidad Católica es "un muy buen equipo", con más rodaje que el suyo. "Trabajamos duro para contrarrestar ese poderío, en busca de un buen resultado y si no lo podemos hacer con juego, deberá surgir el fuego sagrado", indicó el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli.



El DT señaló que vive "diversas sensaciones" de cara a su debut oficial en Independiente ante el equipo ecuatoriano, en el Libertadores de América. "En las horas previas, como le pasa a todo entrenador, transcurre por diversas sensaciones, pero trato de estar calmo porque trabajamos bien y estamos con optimismo", indicó el ex técnico de Defensa y Justicia.



Beccacece catalogó como "muy importante" la chance de incorporar al volante de Cruzeiro de Brasil Lucas Romero. "Necesitamos un jugador de sus características; espero se concrete", dijo sobre el mediocampista cuyo pase pertenece en partes iguales al equipo brasileño y a Vélez.



Independiente ofreció 2,5 millones de dólares por la mitad del pase de Romero y se haría cargo de los 500.000 dólares impuestos por Vélez si el jugador retorna a la Argentina. Además, buscará convencer a la institución de Liniers para que mantenga su porcentaje sobre el futbolista.



Beccacece confirmó al arquero Martín Campaña como capitán, confía en los delanteros Silvio Romero y Cristian Chávez y buscará potenciar a Martín Benítez: "es un jugador importante en el plantel y espero contarlo en la próxima competencia más allá de los rumores de un pase a la liga de los Estados Unidos".