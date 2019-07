Tiro a la hoguera:

Al odio, pero no a los odiadores; al fanatismo, pero no a los fanáticos; a la discriminación, pero no a los segregacionistas; a la injusta distribución de la riqueza, no a los ricos.

A la explotación, pero no a los patrones. A los victimarios y no a las víctimas.

Porque hay quienes lucran inficionando odio, fanatismo, discriminación, patriarcado, injusta distribución de la riqueza, explotación. Y los que repiten ese modelo sin siquiera saber que lo hacen, son su presa. A ellos los abrazo. Mi esperanza es que abran los ojos y se crezcan.