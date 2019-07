6 meses se cumplen del hallazgo del cadáver de Carla Soggiu en el Riachuelo, la joven que el 15 de enero, cuando desapareció en el barrio de Pompeya, activó dos veces un botón antipánico que llevaba por la violencia de género que sufría de su ex marido, Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre, pero la Policía de la Ciudad no la localizó. La familia pidió al Gobierno de la Ciudad que habilite a la Justicia el acceso a los contratos y a la información de la empresa que manejaba el sistema de geolocalización. Una investigación de El Destape reveló que el sistema de rastreo no habría funcionado. "El Estado, el GCBA, tiene que estar a disposición de los ciudadanos y satisfacer los requerimientos para avanzar y darle fin a esto. Lo único que estuvieron haciendo, negando esto, es poner piedras en el camino”, remarcó Alfredo, el padre de Carla, en una entrevista de Ayelén Bonino para Nueva Ciudad. “Me da mucha sospecha. Como ellos hicieron las cosas mal, quieren tapar. Tienen una impunidad total para no entregar (la información). Ya se las pidieron el abogado, la fiscalía y hasta de la Legislatura porteña."