Llegaron las vacaciones de invierno y, con ellas, las ganas de compartir una salida al cine o al teatro en familia. Pero, ¿cuánto cuesta para una pareja con dos hijos una actividad de este tipo? Los números relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) configuran un escenario complicado a la hora de decidir: ir al cine y cenar en una casa de comida rápida cuesta, para 4 personas, entre $2450 (opción económica) y $3600 (con entradas 3D y pochoclos), un 68% y 49% más que el año pasado. Una salida para 4 al teatro, acompañada por una cena en una pizzería o una parrilla, tiene costos aún más elevados: $4089 (en su versión económica) y $7352 (con entradas en platea y una parrillada), 123%y 76% más que en 2018. “Para enfrentar este tipo de salidas, una familia tiene que tener un ingreso superior a $50.000. Eso significa que para varios sectores de la sociedad este tipo de salidas resulta impagable”, advirtió Hernán Letcher, presidente de CEPA.

Según explicaron en su informe los economistas de CEPA, Eva Sacco, Marcelo Galvano, Félix Schmidt y Federico Glodowsky, mientras la inflación medida por INDEC alcanzó el 55,8% (junio 2018 - junio 2019), los precios de las salidas recreativas al cine o al teatro crecieron respecto al 2018 entre un 50% y un 146%, “con la excepción de la promoción de balde de pochoclo y gaseosa que sólo aumentó 7% y la botella de Coca Cola, que se incrementó 36%".

La entrada del cine 2D para un adulto, por ejemplo, creció de $260 en 2018 a $390 en 2019 (es decir, aumentó un 50%), mientras que una entrada a Disney On Ice costaba $365 en 2018 y ahora cuesta $850 (incremento del 146%). Si se toma como base 2016 --sacando las excepciones mencionadas--, los precios crecieron entre el 144% (la parrillada para 4 pasó de costar $760 en 2016 a $1852 en 2019) y el 315% (la entrada de Disney On Ice salía $205 en 2016 y cuesta $850 en 2019).

Una salida al cine, para dos niños y dos adultos, tiene un costo de entre $2.450 y $3.600, número que varía según la sala elegida y según el consumo o no de pochoclo durante la función. Para la opción más económica, que no incluye pochoclos ni gaseosa, una familia necesita $2.450: 4 entradas 2D, 2 cajitas felices y 2 combos de adulto. Para la opción más costosa necesita, en cambio, $3600: 4 entradas 3D, 2 baldes de pochoclo con 4 gaseosas, 2 cajitas felices y 2 combos adultos. Esto representa un incremento de 68% (opción económica) y 49% (opción más costosa) respecto a 2018 y un 195% respecto a 2016 para ambas opciones.

Una salida al teatro para ver un espectáculo infantil, acompañada por una cena, cuesta entre $4.089 y $7.352, según el tipo de entrada (general o platea) y el tipo de restaurante (pizzería o parrilla). La opción más económica, según este relevamiento, incluye 4 entradas generales, una pizza grande de muzzarela, 2 gaseosas y una cerveza. La opción más cara, en tanto, incluye 4 entradas en platea, una parrillada, 2 gaseosas y una cerveza. Los precios, respecto al año pasado, tuvieron un incremento del 123% (opción más económica) y 76% (opción más cara), mientras que desde 2016 se incrementaron un 301% y 198% respectivamente.

El aumento en los precios de las actividades recreativas está muy lejos del aumento real en los salarios, lo que implica que sean cada vez menos las familias que pueden costear este tipo de salidas. Según aseguró a Página|12 Hernán Letcher, presidente de CEPA, el gasto en recreación sufrió una disminución del 70% respecto a 2018. “Eso quiere decir que 7 de cada 10 argentinos gasta menos que el año pasado en salidas recreativas”, informó el especialista.

Según reveló el informe, la salida más económica --cine 2D sin pochoclos y cena en una casa de comida rápida-- representa el 21% de una jubilación mínima (en 2018 representaba el 18% y en 2016 el 16%), el 20% del salario mínimo (en 2018 significaba el 15% y el 12% en 2016), el 6% del salario promedio (en 2018 era el 5% y en 2016 el 4%), y el 92% de la Asignación Universal por Hijo (igual que en 2018 y 6 puntos porcentuales más que en 2016).

Si se considera la opción más cara --teatro en platea y parrillada-- el costo representa el 38% de la jubilación mínima (en 2018 alcanzaba el 35% y en 2016 el 34%), el 42% del salario mínimo (en 2018 era de 35% y en 2016 de 34%), el 13% del salario promedio registrado (en 2018 era de 9% al igual que en 2016), y el 209% de la Asignación Universal por Hijo (en 2018 era de 177% y en 2016 de 174%).

“Este tipo de salidas, para aquellos hogares que tienen ingresos inferiores a $50.000, se han vuelto impagables. Imaginate que un jubilado que gana menos de $13.000, que es la situación del 70% de los jubilados, quiera llevar a sus nietos al cine. ¿Cómo hace? No come, no compra los remedios. Cuando yo era pibe era normal que mi abuela o mi tía me lleven al cine. Hoy eso no existe más”, advirtió Letcher, quien consideró que el aumento de precios en las actividades recreativas son “muy elevados” considerando que se trata de un gasto “de un solo día”.