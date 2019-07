Roberto Lavagna estuvo en Rosario junto al gobernador socialista Miguel Lifschitz donde visitaron el Polo Tecnológico de esa ciudad. Enfocado en tratar de romper la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el precandidato a presidente de Consenso Federal reiteró que "las PASO son la oportunidad que tiene el ciudadano de mandar un mensaje en absoluta libertad", a favor de la fórmula que cada uno "quiere". "En las PASO no se elige a nadie. Es una gran encuesta. Se trata de decirles que en las PASO no piensen en términos de voto útil, sino que expresen lo que sienten para el país", resaltó el ex ministro. Luego, subrayó que "hay que duplicar los fondos destinados a ciencia y tecnología. Hay que trabajar mucho en un régimen que permita mezclar la presencia del Estado con la presencia de los innovadores, sobre todo jóvenes, del sector privado".