Pruebas. En la Plaza Montenegro se realizarán hoy, de 9 a 12, pruebas de Hepatitis B, C, VIH y sífilis y vacunación para adultos (Antigripal, Hepatitis B, Trible Viral, Doble Adultos y Neumococo). En el Hospital Centenario se realizarán pruebas rápidas para detección de Hepatitis C y vacunación para Hepatitis B. En Esquina Santa Fe (Oroño 701) se realizarán pruebas rápidas para detección de Hepatitis C.

Francés. Taller de lectura y conversación en francés, coordinado por Natalia Massei. 4 encuentros. Miércoles 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto,

de 18:30 a 20. Nivel Avanzado. Se leerá Una femme, de Annie Ernaux. Informes e inscripción: [email protected] 341 6278979. En zona centro de Rosario.

Tormenta. El próximo sábado 27 de julio, a las 18, en la Biblioteca y Archivo Alberto Ghiraldo (Carriego y Marcos Paz) se presentará el libro Letras en la tormenta, de Carlos Solero.

Literatura. Hasta el 1° de agosto se encuentra abierta la inscripción para un seminario que tiene por objeto trabajar y reflexionar en torno a la literatura latinoamericana en el colonialismo, poscolonialismo y el siglo XX. Serán nueve encuentros entre agosto y octubre. Organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (CELCHE), se dictará el seminario Literatura y Memorias Subalternas en el Centro Cultural Parque de España. Los cupos son limitados y las inscripciones, de carácter gratuito, se realizan con nombre y número de DNI a [email protected] El primer módulo, El caribe y la modernidad, será dictado por Claudia Caiso. El segundo módulo, a cargo de Pablo Warner, será Literaturas contrahegemónicas en América Latina. Literatura obrera del siglo XX en América Latina será el tercer módulo, con Ezequiel Rodríguez Costa.

Moviniño. La Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico "Ernesto de Larrechea" convoca a espacios de aprendizaje e intercambio para docentes y niños, enmarcados en la propuesta Moviniño. Se realizará los días 6,7 y 8 de septiembre en la sede de la Escuela y en Teatro La Comedia. Las inscripciones se realizan hasta el 16 de agosto vía mail a: [email protected] Los cupos son limitados.