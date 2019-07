Esperando las habilitaciones

Julián Fernández llegó el martes a Newell's y aún no hizo fútbol con los titulares. Pero Frank Kudelka espera su habilitación internacional para hacerle un lugar en el once titular que el domingo recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. Cristian Lema, en cambio, ayer quedó descartado por lesión y Lucas Albertengo irá al banco de suplente, si llega su autorización para jugar en el parque Independencia.

Kudelka no tiene mayores dudas para el debut de Newell's pasado mañana en el Coloso. Pero sus ideas cambiarán si los refuerzos son habilitados a tiempo. El caso que más interesa al entrenador es el de Julián Fernández. Si Palestino de Chile envía a tiempo la documentación para ser habilitado, el ex All Boys incluso tiene serias chances de ser titular en lugar del chico Requena.

Santiago Gentiletti quedó habilitado y debutará con la rojinegra. En ataque, por su parte, la situación de Albertengo es similar a las de Fernández. Si Independiente envía el transfer hoy, como se espera, el ex Atlético Rafaela estará en el banco de suplentes.

De esta manera, la formación para el debut del domingo a las 13.15 ante Central Córdoba de Santiago de Estero será con Aguerre; Nadalin, Callegari, Gentilleti, Bittolo; Cacciabue, Fernández o Requena; Formica, Maxi Rodríguez, Alexis Rodríguez; Fydriszewski. Luis Leal perdió la titularidad y peleará por un lugar en el banco de relevos.

Las entradas se venderán a partir de las mañana en el Coloso del Parque desde las 11 y hasta las 18. El domingo el expendio comenzará a las 10. Hoy para los socios se cobrará cuota.