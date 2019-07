La querella de la secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja pidió una pena de 18 años de prisión para el ex jefe del Ejército César Milani, acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que investiga los secuestros y torturas de Pedro Olivera y su hijo Ramón, ocurridos en marzo de 1977.



"La Rioja no era un paisaje bucólico como sostuvo Milani. Era un lugar de lucha donde había que exterminar al enemigo subversivo. Milani (entonces subteniente) era parte del dispositivo de inteligencia destinado a combatir a esos grupos militantes", fundamentaron los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, ante el Tribunal Oral Federal de esa provincia. Además, pidieron una pena similar para ex oficial del Ejército Alfredo Santacrocce por los mismos delitos y de prisión perpetua para el ex juez federal Roberto Catalán. El veredicto estaría fijado para el 9 de agosto próximo.