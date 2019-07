Arroyito está un poco más cerca

Lucas Gamba todavía no es jugador de Central pero el técnico Diego Cocca ya lo piensa en el plantel que el domingo viajará a Tucumán para visitar el lunes a Atlético, en el inicio de la temporada. El técnico está urgido en disponer del hombre de Huracán dado que Sebastián Ribas por su condición física será suplente en el debut y la tarea de gol quedó en manos de Claudio Riaño. Ciro Rius y Diego Zabala quedaron habilitados para jugar.

"La participación de Olimpia (Paraguay) en la negociación demora el pase, pero se está trabajando fuerte para que Gamba firme en las próximas horas", aseguró ayer el vicepresidente de Central, Ricardo Carloni. La aparición de Olimpia obedece a que el club guaraní le debe 600 mil dólares a Central por el pase de José Leguizamón, el año pasado. Esa misma deuda es la que Huracán le debe a los guaraníes hace un año por el pase de Raúl Salcedo. Entonces Central resignará los 600 mil dólares del pase de Leguizamón para así cubrir el rojo de Huracán con Olimpia, lo que propiciará la venta del club de Parque Patricios de la ficha de Gamba a Central. Esta triangulación de documentación pone en riesgo la llegada del jugador a tiempo para jugar el lunes ante Atlético Tucumán. Pero Cocca no solo que reclama por la contratación de Gamba sino que además lo quiere habilitado para llevarlo a Tucumán el fin de semana.

Es que en el debut de la Superliga por ahora el delantero titular es Riaño, quien no hizo goles en los amistosos de preparación, ante la baja por lesión de Fernando Zampedri y los problemas físicos que acusó Ribas. El ex Lanús estará en el banco de suplentes pero por una contractura no participó de los últimos amistosos ante Unión y Arsenal.

Ayer llegaron las habilitaciones de Ciro Rius y Diego Zabala, como así también de Diego Novaretti y Ribas. Por ahora el equipo que parará Cocca el lunes a las 21.10 ante Atlético Tucumán es el mismo que jugó los últimos dos amistosos e hizo fútbol ayer en Arroyo Seco: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Parot; Rinaudo; Rius, Gil, Zabala; Lovera; Riaño.

La semana que viene el club buscará sumar un volante ofensivo, a pedido del entrenador, dado que se extendió hasta el jueves próximo el libro de pases. Pero aún no hay negociaciones avanzadas y el jugador a contratar será algunos de los ofrecidos, aunque quedó descartado Gervasio Núñez, quien se fue de Atlético Tucumán con el pase en su poder.

Por último, se espera una oferta de Santos por el pase de Leonardo Gil. Central cotizó al volante dos millones de dólares y de llegar una propuesta que se aproxime a la cotización el ex Olimpo será transferido por la necesidad de la tesorería de recibir dólares.