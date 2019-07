El compromiso de Fernández

Desde Santa Fe

En el arranque de su gira por la provincia, Alberto Fernández recibió ayer un apoyo político de Omar Perotti que llamó la atención por lo categórico. "Alberto tiene que ser el presidente de la Nación", dijo el gobernador electo en el primer reportaje que concedieron juntos en Reconquista. "¿Por qué? ¿Por una Argentina más humana?", le preguntó el colega que los entrevistó. Por un país normal, "con sentido común, más cerca de las aspiraciones de nuestra gente. Hoy, la Argentina tiene un 35 por ciento de pobreza. Es la mayor deuda de la política. Y si eso no nos junta, vamos a seguir muy endebles. No hay espacio para eso. Mi deseo es que podamos trabajar con Alberto", respondió Perotti. Antes, Fernández había expresado su primer compromiso con la provincia, en línea a lo que Perotti sintetizó en su campaña a la Casa Gris: "Dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe". Alberto dijo que él aceptó esa "idea de Perotti" y prometió revisar el destino de los recursos que aporta la provincia. "Una de las cosas a revisar es que lo que Santa Fe genere le vuelva a Santa Fe y no quede en el Estado nacional -admitió- como debe ser en una Argentina federal".

Fernández y Perotti tuvieron el primer diálogo con la prensa en un canal de TV de Reconquista, antes de participar en una reunión con empresarios. Los acompañaron el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos Marcos Cleri, y el intendente reelecto de Reconquista, Enrique Vallejos. A la tarde, la gira siguió en Rafaela y en Esperanza y hoy cierra en Santa Fe.

Perotti dijo que estaba "preparándose" para gobernar la provincia desde el 10 de diciembre y que en la campaña "acompañará" a Fernández y a los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos. "Trabajamos en una agenda provincial para llevar adelante acciones comunes con la Nación. Nos parece central la presencia de Alberto en Reconquista, Rafaela, Esperanza, en la zona productiva de la provincia. Que disponga de tiempo para escuchar nos permite armar una agenda de trabajo común y un compromiso que vamos a enriquecer en estas reuniones con empresarios y sectores productivos. Es la forma de trabajar. Santa Fe ha estado mucho tiempo desconectada de una relación armónica con la Nación. Eso se nota y lo paga nuestra gente. Ha sido un error. Por lo tanto, hay que recuperar tiempo y estar con Alberto es una muestra de eso", señaló Perotti.

-¿A quién va a apoyar en las primarias del 11 de agosto? -preguntó el periodista Abel "Pepe" Sánchez.

Perotti le explicó cuál era el compromiso que asumió cuando se formó el Frente Juntos en Santa Fe, antes de que se supiera que Alberto iba a ser el candidato a Presidente. El justicialismo y sus aliados acordaron trabajar en la provincia y a nivel nacional seguir la estrategia del PJ. "Por lo tanto, la decisión" de apoyar la fórmula del Frente de Todos estaba tomada antes de que Perotti ganara la interna. "Respetamos esa decisión, de todos los compañeros, que tomaron en aquel momento", agregó.

-¿Por qué Alberto tiene que ser presidente? ¿Por una Argentina más humana? -le planteó el colega.

El gobernador electo pidió un país normal y "con sentido común, más cerca de las aspiraciones de los argentinos". "¿Cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo frente a las situaciones que tenemos?", se preguntó. "La Argentina -agregó- tiene un 35 por ciento de pobreza. Es la mayor deuda de la política. Y si no eso nos junta para trabajar en los próximos años vamos a seguir muy endebles. No hay espacio para eso. Mi deseo de que podamos trabajar con Alberto tiene que ver con las posibilidades de Santa Fe, que tiene mucho que dar en la Argentina".

En la campaña provincial -recordó Perotti- su planteo era una demanda al centralismo: "Dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe". "¿Cómo puede ser que la plata se vaya y no vuelva? ¿Qué no vuelva en una ruta? ¿Que hayamos tenido durante cuatro años el gasoducto que pasa delante de los pueblos y no podíamos empezar las conexiones? Y eso fueron cuatro años sin radicación de industrias, familias sin gas. Hay que poner en marcha todo eso, y estoy seguro que es lo que vamos a hacer con Alberto. Que la gente vuelva a tener recursos, a poner en marcha la economía".

Perotti dijo que conoce a Alberto desde cuando era jefe de Gabinete: "Conozco la vocación que tiene y no la dice en su mensaje. Vi cómo los gobernadores tenían en él un interlocutor directo. Nosotros llegábamos a él con temas puntuales de Rafaela (cuando era intendente). Esas cosas no se pierden, se tienen incorporadas. Me parece que allí hay una virtud enorme frente a un país muy centralista como el que tenemos".

Fernández, en tanto, afirmó durante su visita a la provincia que su "mayor anhelo es que después de cuatro años la Argentina sea más federal". Y subrayó: "No esperen que yo profundice la grieta porque conmigo se termina la grieta". Prometió que durante su mandato "lo que Santa Fe genere va a volver a Santa Fe".

"Vamos a volcar al desarrollo de las regiones lo que el gobierno gasta en las Lelics", anunció Fernández y se refirió a la matriz impositiva del Estado nacional al sostener: "Vivimos en una Argentina concentrada, que le hace muy mal a las provincias". "Con Omar lo hablamos mucho y él me dio una idea, que es ver provincia por provincia la firma de un compromiso para resolver estos problemas", agregó.