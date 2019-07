El listado completo de las personalidades que firmaron su apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio:

El macrismo logró que al menos 150 personas de los ámbitos de la ciencia y la cultura firmaran una solicitada de apoyo para las próximas elecciones. En ella convalidan el slogan de “no volver al pasado”, destacan que ya no hay cadenas nacionales de TV, elogian la “normalización” del Indec (sin referirse a sus datos sobre la crisis) y condenan las “violaciones a los derechos humanos” en Venezuela e Irán, entre otros puntos.

Algunos de los intelectuales y personalidades que pusieron su rúbrica son los ya conocidos militantes macristas, como el comediante Juan Acosta, el cineasta Juan José Campanella, el actor Luis Brandoni y el escritor Federico Andahazi. También pusieron su nombre el ex consejero de la Alianza Marcos Aguinis, la ex funcionaria de esa misma coalición Graciela Fernández Meijide y la científica Marina Simian , reconocida por su participación en el programa “Quién quiere ser millonario ”.

“Nunca votaría al kirchnerismo”, aclaró Simian durante una entrevista por radio Con Vos. También dio una particular explicación de por qué firmó la solicitada: “Me parece que la política científica de Macri es un desastre pero voto por él porque la vida no es una sola dimensión”.

Explicó que el hecho de no ser kirchnerista “no me quita los derechos como votante del macrismo a criticar lo que me parece que está mal”, a pesar de que “es dura la situación que estamos pasando” los científicos. Por otra parte, reconoció que “tal vez ir a un programa de televisión fue algo descabellado pero bueno, surtió efecto”.

La misiva pública que apoyó Simian lanza un derrotero de los supuestos logros del gobierno de Cambiemos y en ningún momento se refiere a la ciencia. En términos generales reconoce que “el camino no fue sencillo y tampoco estuvo exento de errores” y recopila una serie de conceptos utilizados en cada uno de los discursos del presidente Mauricio Macri: que “el mundo nos respalda”, que “se sentaron las bases” para un supuesto desarrollo y que “hay que defender lo realizado”.

También destacan que el gobierno “se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios” y pone como ejemplo de esto a “la gestión de los medios públicos”, sin recordar las propagandas oficiales durante los partidos de la Selección y cuanto evento masivo hubiese, y sin mencionar el vaciamiento de personal y contenidos en la TV Pública, Radio Nacional ni los canales de la Televisión Digital Abierta (TDA).

La solicitada pondera “la labor de Argentina en la presidencia del G20”, aquel icónico evento en que Macri fue anfitrión en la ciudad de Buenos Aires, y el fin de “la manipulación” del Indec: “En el siglo XXI, atravesado por las noticias falsas, el Estado argentino volvió a contar con instrumentos para implementar políticas públicas acordes a las necesidades de la población”, dice sin mencionar el aumento de la pobreza al 35 por ciento, la caída de todos los índices de la producción y la inflación de más del 50 por ciento interanual registrada en los últimos meses.

No obstante, los “intelectuales” indican que “hay mucho por hacer y mejorar" y que "la vara siempre debe elevarse”. Consideran que hay que votar a Macri y a Miguel Ángel Pichetto porque “cuatro años no alcanzan para corregir la realidad de una Argentina”.

El listado completo de las personalidades que firmaron su apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio:

Carlos Abeledo | Juan Acosta | Marcos Aguinis | Norberto Agulleiro | Sabrina Ajmechet | Rogelio Alaniz | Federico Andahazi | Eduardo Antín (Quintín) | Luis Babino | Guadalupe Barúa | Juan Battaleme | María Belén Baudron | Diego Bernardini | Lilia Ana Bertoni | Liliana Boscatto | Luis Brandoni | Juan José Campanella | Mónica Casella | Sebastián Cavalitto | Marcelo Cavarozzi | Gabriela Ciccia | Estefanía Coluccio Leskow | Federico Coluccio Leskow | Eleonora Cresto | Guillermo Cruces | Leticia Cugliandolo | María Cristina Dasso | Liliana De Riz | Luis del Prado | María Eugenia Estenssoro | José María Fanelli | Antonio Federico | Damián Fernández | Luis Diego Fernández | Graciela Fernández Meijide | Eduardo Filgueira Lima | Sebastián Galiani | Luis García Valiña | Teresita Garetto | Mariano Garreta Leclercq | Carlos Gervasoni | Marcelo Gioffre | Ernesto Gore | Alexander Güvenel | Eduardo Henquín | Eduardo Hoffmann | Hugo Hopenhayn | Claudio Iglesias | José María Kleywegt | Santiago Kovadloff | Elsa Kraisman | Carlos Kreimer | Graciela Kuechle | Silvia Inés Lado | Luis María Lafosse | Santiago Leiras | Juan José Llach | Esteban Lo Presti | Omar López Mato | María Eugenia López Mórtola | Andrés Malamud | Carlos Malamud | Lucía Malbernat | Alberto Marchi | Álvaro Martel | Oscar Martínez | Claudio Mascheroni | María Mendíaz | Cristina Mihovilovic | Federico Monjeau | Julio Montero | Juan M. Morales | Norma Morandini | John Múnera | Ana María Mustapic | Cecilia Noce | Rubén Noiosi | Marcos Novaro | Martín Oliveira | Jorge Ossona | Vicente Palermo | Gabriel Palumbo | Fernando Pedrosa | Carlos María Pérez | Patricia Piccolini | Sandra Pitta Álvarez | José María Poirier | Alejandro Poli Gonzalvo | Darién Prado | Luis Quevedo | María Rosana Ramírez | Silvina Regenhardt | Mario Reta | Diego Ríos | Rolando Rivera Pomar | Luis Alberto Romero | Luis Rotaeche | Elva Roulet | Marcelo Rozenberg | Emilio Saguir | Oscar Salvadores | Ricardo Salvatore | Tomás Santa Coloma | Ernesto Schargrodsky | Hanna Schiuma | Juan José Sebreli | Andrei Serbin Pont | Jorge Sigal | Marina Simian | Nicolás Simone | Pablo Sisterna | Ada Solari | Roberto Stimler | Pablo Tamborenea | Silvana Tenreyro | Federico Tiberti | Guillermina Tiramonti | Mariano Tommasi | Luis Tonelli | Mariano Turzi | Enrique Valiente Noailles | Roberto Volpe | Catalina Wainerman | Martha Wolff | Eugenio Zanetti | Eduardo Zimmermann | Juan Zorraquín