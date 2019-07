Algunos de los intelectuales y personalidades de la cultura que pusieron su rúbrica en la solicitada de apoyo a la alianza gobernante son conocidos militantes macristas, entre ellos el comediante Juan Acosta, el cineasta Juan José Campanella, el actor Luis Brandoni y el escritor Federico Andahazi. También manifestaron su apoyo a Cambiemos el ex consejero de la primera Alianza Marcos Aguinis, la ex funcionaria de esa misma gestión Graciela Fernández Meijide y la científica Marina Simian , reconocida por su participación en el programa “Quién quiere ser millonario ”.

“Nunca votaría al kirchnerismo”, aclaró Simian durante una entrevista por radio Con Vos. También dio una particular explicación de por qué firmó la solicitada: “Me parece que la política científica de Macri es un desastre pero voto por él porque la vida no es una sola dimensión”.

La solicitada pondera “la labor de Argentina en la presidencia del G20”, la cumbre de líderes mundiales en la que Mauricio Macri ofició de anfitrión en la ciudad de Buenos Aires, y el fin de “la manipulación” del Indec: “En el siglo XXI, atravesado por las noticias falsas, el Estado argentino volvió a contar con instrumentos para implementar políticas públicas acordes a las necesidades de la población”, dice el manifiesto sin mencionar el aumento de la pobreza al 35 por ciento, la caída de todos los índices económicos y una inflación superior al 50 por ciento anual, como la registrada en los últimos los últimos 12 meses.

Los “intelectuales”, sin embargo, admiten que “hay mucho por hacer y mejorar" y que "la vara siempre debe elevarse”. Consideran que hay que votar a Macri y a Miguel Ángel Pichetto porque “cuatro años no alcanzan para corregir la realidad de una Argentina”. Leer nota completa





Desde la Galaxia de Andrómeda

Intelectuales son personas que tras una vasta formación y conocimiento sobre los interrogantes esenciales de la existencia individual y social, formulan sus propias apreciaciones sobre la realidad, sujetas permanentemente a la autocrítica.

Intelectuales son personas que con una pequeña linterna, que es la completa mochila de su limitado saber, avanzan a tientas en el oscuro camino del universo haciendo sus humildes aportes, siempre sujetos a revisión. Si algo cabe distinguir en un intelectual es su aversión por el dogmatismo y los prejuicios. El odio y la discriminación son sentimientos, por principio, también ajenos al intelectual verdadero.

Teniendo eso en cuenta, suponer que el cómico Juan Acosta, el actor Luis Brandoni, el novelista Federico Andahazi, el director de cine Juan José Campanella o la bióloga Marina Simian, entre otros de los firmantes de la solicitada a favor de Cambiemos y del Macrismo, que se destacan por ejercer el odio, la discriminación y están embadurnados hasta las orejas de discriminación explícita, sean intelectuales, es una ofensa al pensamiento intelectual. Una petición de principio: el hecho mismo de haber coincidido en firmar una solicitada a favor de Cambiemos y del Macrismo, entre cuyas características centrales se destacan el ataque al conocimiento, la producción dolosa sistemática de mentiras, el autoritarismo, la discriminación, el fomento del odio y los prejuicios, el ataque a la investigación y a la amplitud cultural, y la promoción de la censura, resulta la prueba más categórica de que los nombrados y demás firmantes de esa solicitada están tan "cerca" de ser intelectuales como nosotros de la Galaxia de Andrómeda.

Unpretebrigante

Carta a Marina Simian

Realmente me parece absolutamente incomprensible tu postura respecto del macrismo. El pensamiento científico tiene su principal fundamento en la racionalidad y en el espíritu crítico. Así como dijiste con total acierto que la vida no tiene una sola dimensión, deberías haber analizado las otras dimensiones que te quedaron en el tintero. Las otras dimensiones forman parte de la Argentina real que, parece, tu mundo científico no te permite ver. No te preocupa evidentemente que la FAO diga que la Argentina tiene 14 millones de personas fuera de los límites de la seguridad alimentaria y que pasamos del hambre cero a una cantidad enorme de niños desnutridos (que cuando adultos no tendrán oportunidad de lograr lo que has logrado tú, porque sus capacidades intelectuales se verán seriamente comprometidas) y a un incremento más que importante de los pobres e indigentes. Un científico que no tiene preocupación por la injusticia social es solo un medio científico. Espero Marina que tu apoyo a Macri no provenga también del odio, porque si esa fuera la razón, perdería la otra mitad de científico y serías meramente una persona que hace investigación en un área científica.

Arlina

Yo los vuelvo a votar

Sé que desde que son gobierno duplicaron la inflación; aumentaron el desempleo; multiplicaron la deuda externa; volvieron a depender del FMI; se perdieron miles de microemprendimientos y Pymes; esquilmaron los ingresos con tarifas casi impagables para millones; devastaron los logros en materia de Ciencia y Tecnología; fueron parte de la tragedia de los 44 submarinistas (con un informe del Congreso, lapidario); intentaron meter a dos jueces para la Corte por decreto (sí, por decreto); hicieron pedazos buena parte de la industria; con una ley deplorable de ajuste cuatrimestral jodieron a jubilados; ensartaron a miles de familias con los créditos UVA; alentaron el desquicio con la muerte de Nisman, con un peritaje trucho de gendarmería (que en su vida hizo uno); alimentaron la bicicleta financiera, Lebacs y Leliqs mediante, reconocida por economistas propios y extraños; incrementaron la pobreza bajo el slogan de Pobreza cero (...)

Sé de todos estos horrores. Pero miro otras dimensiones, como dice la científica. Entre otras cosas, ya no tenemos cadenas nacionales.

Cristiandelalastra

Dimensión desconocida

(...) La inteligencia se encuentra con un poco de ganas; alcanzar la sabiduría lleva otro proceso más complejo y tiene otros valores. “La vida no es una sola dimensión”, dice. Lástima que su colectivo es el de la “Dimensión Desconocida” (...)

Marcelojtull

Explicar el cambio

Entonces podremos preguntarles por qué la Reforma Laboral es un pilar del Plan de MM. O, tal vez ellos, "intelectuales", puedan explicarnos si la concentración de la tierra, que está en manos, entre otros, de MM es beneficioso para el resto de los argentinos y argentinas; o, tal vez, también, por qué es necesario que la soberanía alimentaria no sea una meta deseable para este gobierno y millones de ciudadanos y ciudadanas no gocen del derecho a la alimentación; o por qué las taser serán aplicadas por las fuerzas que "nos cuidan" para no tener que dispararle por la espalda a un argentino; o por qué con la plata de los jubilados les concederán préstamos que les cobrarán intereses por prestárselos a ellos mismos... ¡tantas cosas tendrán que explicar cuando se cuente la historia de los vejámenes en Argentina!

Farah

Extraña convivencia

El caso de la investigadora televisiva no es aislado. Muchos profesionales del sistema de ciencia y tecnología votaron el cambio. Una muestra de que el conocimiento experto puede convivir con la ignorancia política. Que vuelvan a hacerlo muestra, además, que algunos están muy alejados de la realidad, escudados en su "misión" de promover la ciencia, aunque no entiendan que no solo de ciencia vive el hombre/mujer.

Nutria

Status social

Sospecho que están más interesados en mantener un status social asociado al el prestigio que les da ser [email protected] (porque está claro que privilegio económico no existe) que en el impacto de sus investigaciones en el bienestar general.

AndresP12

