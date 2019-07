Pese a la intensa lluvia, al frío, la Casa de las Madres está poblada. La convocatoria trashuma, conversa y se frena, sorprendida, nostálgica, ante cada ejemplar. Ante cada diario de época. Bajo los pañuelos que techan los pasillos, la que prima hoy, en esas noticias de ayer, es Evita. “Eva Perón alcanzó ya su gloria total”, se lee en la tapa de El Laborista, uno de los diarios nacionales y populares que cubrió con buena leche su muerte, y que desapareció --como tantos medios en 1976, 2001 o 2015— tras el golpe del 55´. El mismo diario, en otras ediciones, ofrece un título lacónico y contundente: “Ha muerto Eva Perón”, y otro de alto impacto emocional: “Aún muerta, vivirá siempre en el corazón de todos los argentinos”. Así, con todos los ejemplares de tal diario, que se publicaron entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 1952. “Me acordé que tenía este material que me habían regalado hace muchísimos años, cuando aún no me había pasado nada de lo que me pasó después”, cuenta Hebe de Bonafini, la ideóloga de la muestra Evita Eterna, que permanecerá abierta todos los días hábiles, entre las 10 y las 18 horas, y los fines de semana entre las 14 y las 18 en Hipólito Yrigoyen 1584.

“Guardé este material con el afecto que guardo todas las cosas y cuando lo abrí pensé en la juventud que conoce poco de eso. Sí conoce a Eva, conoce a Perón, pero no sabe porqué fueron tan grandes, sobre todo Eva ¿no? Y como siempre pienso en la juventud y en los que no tienen, que hoy son tantos, me pareció que era muy oportuno mostrarlo, además de cumplirse cien años de su nacimiento. En lo personal, lo que más me sorprendió cuando me reencontré con el material, fueron las palabras y las condolencias de los grandes personajes del mundo, de todos los presidentes. No quedó nadie que no mandara cosas maravillosas sobre lo que significaba Eva para ellos, que se ve que la conocían”, refiere la Madre de Plaza de Mayo ante PáginaI12, horas después de que el historiador Norberto Galasso y la historiadora Araceli Bellota, rindieran homenaje a Eva en la sala Juana Azurduy. “Araceli centró su discurso en el feminismo especial de Eva, que es aquel por el que tenemos que luchar todos, el compartido, digo, no el ultrafeminismo. Y lo de Galasso me encantó también, porque habló de situaciones tomadas del confesor de Eva, el padre Benítez”, grafica Hebe.

Durante la presentación, Bellota destacó la calidad del papel de los diarios conservados por Hebe “durante setenta años”, y evocó aquella idea de Evita de fundar el partido peronista femenino. “Una experiencia única acá y en el mundo. La idea de ella era que las mujeres no se contagiaran de las mañas de los varones, de la mala política, de la ´rosca´ diríamos hoy. Les dijo a las mujeres que la política era el servicio y la doctrina, no ocupar cargos”, contó la historiadora, acerca de aquel proyecto. “Eva fue feminista, indudablemente, aunque haya sido injustamente negada por algunas de ellas”, agregó. Galasso, por su parte, hizo hincapié en la Eva discriminada por hija natural, pobre y mujer. Y en ciertos pasajes sobre la vida de la abanderada de los humildes, que el Padre Hernán Benítez le contó en persona. “Me contó, por ejemplo, que cuando era asesor de Eva, solía acompañarla en distintas situaciones. En una de ellas, iban en el auto presidencial, cuando Eva vio a una señora llorando acurrucada en la puerta de un Banco, y se bajó del auto audazmente porque sabemos que Evita era muy amada, pero también muy odiada por una minoría que era capaz de atacarla. Bueno, la cuestión es que el padre salió detrás corriendo, por cualquier cosa que ocurriese y fue testigo del hecho. La señora lloraba porque había ido por tercera vez a cobrar su pensión, sin suerte, y Evita, al escuchar el relato de esa mujer desesperada, entró con ella al Banco y en el medio del salón, dijo en voz alta ´quisiera saber quién fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que no está en planilla para cobrar este mes´… enseguida la atendió el gerente, le dijo que había una dificultad con las planillas, y Eva replicó ´las planillas no importan… esta mujer tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que dormir` Y bueno, al final le terminaron pagando”, contó Galasso, de primera fuente.

--¿Y para vos, Hebe, qué fue, qué es Evita?

--Para mí, Eva está muy unida a la pobreza, al hambre, al desamparo, porque ella lo vivió. Ella sabía lo que era vivir en una villa o en un barrio, despreciada y ninguneada. Por eso hizo todo lo que hizo por los pobres. Yo lo tengo muy claro eso y por eso estoy contenta y satisfecha de que los compañeros hayan entendido porqué quería hacer esta muestra. Además, ella fue la que nos dio el voto a las mujeres, que hizo que las mujeres nos ocupáramos de la política, como recordó Araceli.

La exhibición, que en principio seguirá hasta fines de agosto, consiste en la exposición de todas las tapas del mencionado diario durante el período citado (catorce días, total), transformadas en gigantografías para apreciarlas con lujo de detalles, incluido un material fotográfico in situ de enorme valor testimonial e icónico. “También están todos los números completos para que la gente pueda hojear y leer el diario entero día a día, o descargarlo en el celular a través del código QR”, señaló por su parte Martín Smoje, uno de los organizadores de la muestra. Una más entre las tantas que hay, mientras Evita cumple sus primeros cien años.