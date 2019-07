El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, ya fijó fecha para las elecciones provinciales. Serán el 27 de octubre, junto con las generales nacionales, para elegir gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales. El anuncio fue oficializado a través del decreto 673/2019.

El Partido Justicialista no confirmó la fórmula que competirá en los comicios, luego de que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara al mandatario provincial a participar de la re-reelección.

En La Rioja se votará en 11 departamentos diputados provinciales más los suplentes, y en 18 departamentos intendentes y concejales.

La fórmula del oficialismo para el gobierno de La Rioja 2020-2024 se definirá seguramente luego de las PASO nacionales. De acuerdo a diferentes encuestas, se dirimirá dentro del PJ, entre el ex intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, la ex diputada nacional y actual diputada provincial, Teresita Madera, el ex gobernador y hoy diputado nacional, Luis Beder Herrera, y la intendenta del Departamento Arauco, Florencia López.