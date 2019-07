El DT del seleccionado peruano de fútbol, Ricardo Gareca, manifestó su respeto hacia Lionel Messi, pero reiteró su disconformidad ante la opinión del astro rosarino sobre que la Conmebol es "corrupta". "Yo respeto y valoro a Messi, pero no tengo por qué compartir su opinión", indicó Gareca en diálogo con FM 94.7. "Para hablar de corrupción hay que probarlo. Son temas delicados para hablar, sobre todo sin pruebas", añadió el Tigre, quien por otra parte aseguró que tuvo "interés" en dirigir al seleccionado argentino, pero cuando finalizó el Mundial de Rusia no recibió ningún llamado desde la AFA. "Para dirigir a la Selección se tienen que dar ciertos escenarios. Argentina necesita una estabilidad dirigencial, para empezar. Quien lidere la AFA debe tener convicción para tomar las decisiones", concluyó el ex delantero de Boca, River e Independiente.