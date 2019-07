El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos Sergio Massa recorrió el partido bonaerense de Ezeiza junto al intendente local, Alejandro Granados, y afirmó que "el Gobierno genera expectativas falsas que la gente no encuentra cuando abre la heladera". Durante la recorrida, el líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro con comerciantes y expresó su preocupación por la situación de las pymes frente a una gestión que, según dijo, "gobierna para pocos y se olvida que Argentina es un país que necesita del mercado interno".

"El Gobierno genera expectativas falsas que la gente no encuentra cuando abre la heladera. Ahí es donde se nota el fracaso de Macri, que gobierna para pocos y se olvida que Argentina es un país que necesita del mercado interno", agregó.

Al respecto, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de la lista del Frente de Todos sostuvo que "los comerciantes y las pymes ven que el aumento de tarifas les come la capacidad de producción y generación de empleo" y "el Gobierno ha hecho que se fundan a manos de las empresas de luz, de gas y las tasas de interés de los bancos".

El tigrense recorrió Ezeiza junto Granados y el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren y mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Bienes Raíces, presidido por Alberto Juárez.