Los socios de Newell's accederán hoy al Coloso del Parque con cuota de julio. Las boleterías del estadio venderán generales y plateas de 10 a 12.15. Para no socios la popular tiene un costo de 500 pesos. Las plateas socios se pueden adquirir a partir de los 400 pesos, según la ubicación, y para no socios desde los 800. Un lugar en la tribuna oficial, en cambio, para socios costará 150 pesos y para no socios 550 pesos. Los menores pagan 150 pesos para ingresar el estadio y jubilados, pensionados y damas 250 pesos. La atención al público será por puerta 6.