La empresa Metrovías informó que la línea C de subte estará cerrada hoy hasta las 13, por obras de refacción relacionadas con la Central Obelisco. El ramal de la línea C une las cabeceras Retiro y Constitución.



La empresa operadora del subte, el Premetro y la línea ferroviaria Urquiza dio esta información a través de su cuenta oficial de Twitter.



En la Central Obelisco, trabajan en nuevos ingresos para el público en las líneas C y D de subte con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la conexión con la línea B, lo que incluye otras salidas.