Según los trabajadores de la cooperativa Bella Flor, la separación de residuos y materiales reciclables es complicada porque la basura no está separada en origen. “Es muy fácil, hay que separar lo mojado de lo seco”, sintetizó Nora Rodríguez, coordinadora general de la planta de la cooperativa que funciona en el Reciparque III del Ceamse. “Vos no le tirás comida, no le tirás yerba, y se mantiene todo seco”, agregó.



Según Rodríguez, se necesita que las personas tomen conciencia de lo que pasa con la basura después de que la tiran. “A mí me costó y eso que estoy acá. Yo decía ‘¿separar la basura, me están jodiendo?’”, admitió.

Lorena Pastoriza, coordinadora de la cooperativa, contó a Página|12 sobre una experiencia que realizan hace casi tres meses de forma conjunta con la Municipalidad de Macachín, una localidad de La Pampa con 7 mil habitantes. “Logramos que hagan la campaña de separación en origen con nosotros y que eso vaya a una planta que estaba sin funcionar”, destacó.

“Por lo seco pasamos 3 veces por semana y por lo húmedo pasamos 2 veces por semana. Y así se hizo”, afirmó Rodríguez. Pastoriza calificó la experiencia como “totalmente positiva” porque en Macachín “había un basural a cielo abierto donde se tiraba todo y se prendía fuego” y con la intervención de Bella Flor sólo se incinera un 15 por ciento de los residuos.

