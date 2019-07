El presidente Mauricio Macri salió a defender a los 150 intelectuales que firmaron una solicitada en apoyo de su reelección. El mandatario aseguró que "muchas de las personas" que firmaron luego recibieron "mensajes privados y públicos de repudio, ataques a su integridad y respeto a su persona, además de tweets agraviantes y violentos". Macri se pronunció en contra del "linchamiento digital" y dijo que nadie debe ser perseguido por sus opiniones. No hizo referencia al informe de Amnistía Internacional que señaló cómo las cuentas de trolls oficialistas atacan a periodistas y dirigentes de derechos humanos y alertó cómo esta práctica coarta la libertad de expresión.

"El viernes se publicó una carta con un llamado a votar por la fórmula presidencial Macri-Pichetto. Un rato después de que ese texto y la lista de firmantes se hiciese pública, muchas de las personas que aparecían empezaron a recibir mensajes privados y públicos de repudio", sostuvo Macri. "Nadie, de ningún signo y por ninguna causa, debe ser acosado por sus ideas", indicó el mandatario.

Curiosamente, un informe de Amnistía Internacional del año pasado advertía sobre esto mismo, pero en torno a las cuentas de trolls del oficialismo. Es sabido que el Gobierno mantiene call centers. En ese trabajo se identificaron las cuentas que propiciaban esos ataques, entre las que está la del diputado macrista Fernando Iglesias. Los trolls, con uso de bots, atacan a periodistas y dirigentes de derechos humanos, muchas veces con Fake News.

A la solicitada firmada por 150 personas, los trabajadores de los medios públicos salieron a responder que allí no existe el "pluralismo" que declama Macri, sino que hubo "censura y persecución ideológica". “Los medios públicos fueron vaciados y desguazados durante los últimos años, al punto de que no pueden informar de manera plural, fidedigna, federal y gratuita”, remarcaron los trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional, Télam, Paka Paka, DeporTV, Encuentro y TDA.

Entre los firmantes de la solicitada a favor de Macri, está Juan Acosta, conocido justamente por ser una de las cuentas de Twitter agresivas; el sociólogo Marcos Novaro, que terminó a los gritos un reportaje con el periodista Pablo Duggan sobre su apoyo al Gobierno, y el actor Luis Brandoni, quien aseguró ayer sobre las personas en situación de calle: "Las 8 mil personas que fueron a dormir a River al día siguiente no estaban y hacía más frío aún. Esa ficción yo ya no me la fumo".