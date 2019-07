El endoscopista Diego Bialolenkier aseguró hoy que el estudio que le practicó el 6 de febrero de 2018 a la periodista Débora Pérez Volpin, "no hizo la lesión" que provocó su deceso.

"No sé lo que pasó, juro por Dios que no se que pasó aquel día, estoy muy dolido", dijo al declarar en la indagatoria, en la cual agregó que "el endoscopio es un elemento inofensivo".

Bialonlenkier, entre llantos, expresó: "Siento mucho lo que le pasó a mi paciente, era mi paciente". Agregó: "Entiendo el dolor de la familia, es igual al dolor que tengo yo. Esto me cambió la vida", afirmó el profesional y aclaró que actualmente se encuentra sin trabajo y con tratamiento psiquiátrico. "Esto me cambió la vida totalmente. No duermo, estoy bajo tratamiento, tuve que evitar la TV, estoy hace un año y medio sin trabajar y sufro ataques de fobia", contó el endoscopista.

Antes, El médico legista Julio Ravioli, propuesto por la defensa del endoscopista aseguró que el endoscopio nunca pudo haber producido la lesión que llevó a la muerte durante una práctica de esa naturaleza a la periodista Débora Pérez Volpín. "El endoscopio tiene un extremo romo que no puede producir lesiones punzantes", aseguró el profesional, quien participó de la autopsia propuesto por la defensa del endoscopista, uno de los acusados junto a la anestesista Nélida Puente.

Además, descargó responsabilidades en la anestesista al asegurar que el propofol que ella le proporcionó a Pérez Volpin durante la anestesia "fue repetido" por la paciente y aún no entiende porque aquella le proporcionó un corticoide en referencia a la dexametasona. Incluso, dijo que "la vía aérea nunca pudo ser accedida, sino que hubo infructuosas maniobras".

Sobre la autopsia dijo que "no coincidía" con los peritos oficiales en cuanto a que hubo una "lesión esofágica por maniobra instrumental". Agregó: "Nunca vi algo semejante en un cuerpo por la cantidad de aire que tenía", recordó sobre Pérez Volpín, de quien recordó que "tenía patología cardíaca, lo que genera arritmia y paros cardíacos".

Por último, remarcó que las lesiones en el estómago fueron producidas por "masivo ingreso de aire en el sistema digestivo".