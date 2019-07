River Plate irá este martes por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando visite a Cruzeiro de Brasil, luego del empate sin goles el martes pasado en el estadio Monumental.



El penal que Matías Suárez falló en la última jugada del partido, con la intervención del VAR mediante, dejó un sabor amargo en Núñez, porque la victoria estuvo muy cerca. En la noche del martes, el defensor del título buscará el triunfo que lo clasifique a la próxima instancia y sabe que la igualdad con goles también jugará de su lado.



El equipo de Marcelo Gallardo afrontará otro reto ante un adversario que históricamente resulta complicado para sus aspiraciones. Cruzeiro es una suerte de bestia negra para River, teniendo en cuenta que le ganó tres finales: Copa Libertadores 1976, Supercopa 1991 y Recopa 1998.



Gallardo contará con algunos regresos. Para empezar, Lucas Pratto, con algunos minutos en la ida y titular ante Argentinos Juniors (1-1) por la Superliga, reforzará el ataque en reemplazo del juvenil Julián Alvarez. Milton Casco y Rafael Borré cumplieron sus respectivas suspensiones. Entonces, el ex Newell's jugará por el lesionado Fabrizio Angileri y el ex Atlético Madrid ingresaría por Matías Suárez. Por su parte, Leonardo Ponzio, recuperado de una molestia en el aductor derecho, volvería al equipo titular por el uruguayo Nicolás De La Cruz. El gran ausente en River será Javier Pinola, quien viajó con la delegación, pero no se recuperó de la molestia muscular que sufrió en el choque de ida en el Monumental. El paraguayo Robert Rojas será su sustituto.



CRUZEIRO: Fabio; Orejuela, Leo, Dedé, Egidio; Henrique, L. Romero, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves; A. Cabral, P. Rocha. DT: M. Menezes



RIVER PLATE: Armani; Montiel, R. Rojas, Martínez Quarta, Casco; Palacios, Ponzio, E. Pérez; I. Fernández; Pratto, Borré. DT: M. Gallardo.



Estadio: Mineirao (Belo Horizonte, Brasil).

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).



Hora: 19.15.

TV: Fox Sports / Facebook Watch.