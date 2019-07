Por Zamira Rahim *



Una estudiante que perdió su título de reina de belleza sobre los tweets sobre musulmanes y negros se está uniendo a un consejo asesor de la campaña Trump.



Kathy Zhu dijo que fue coronada Miss Michigan pero perdió su título luego de que los organizadores descubrieron sus tweets. "Ha llamado la atención de Miss Mundo América (MWA) que sus cuentas de redes sociales contienen contenido ofensivo, insensible e inapropiado", parece haber dicho MWA, en un correo electrónico que Zhu publicó en internet. La organización declaró que la eliminación del título se aplicaría "de manera inmediata", y agregó que la partidaria republicana debe eliminar cualquier referencia a sí misma como participante de MWA en todas las plataformas de redes sociales.

Pero la joven de 20 años ahora ha sido nombrada para el consejo asesor de la campaña de Trump, a pesar de la controversia. "¡Estoy muy emocionada de ser parte de la Junta Asesora de la Coalición de Mujeres por Trump!", Dijo Zhu el viernes. "¡Consigamos que Trump sea reelecto en el 2020”!

La cuenta oficial de la campaña de Trump en Twitter describió a la estudiante de la Universidad de Michigan como "una patriota que siguió defendiendo los valores estadounidenses a pesar de haber sido despojada de su corona. Gracias por su apoyo al presidente Trump".

Varios polémicos tweets de Zhu, sin embargo, fueron eliminados. De acuerdo con las capturas de pantalla obtenidas por el Orlando Sentinel, la estudiante se había topado con un stand de "prueba de hijab" en su campus universitario. ¿Ustedes me están diciendo que esto es ahora solo un accesorio de modas y no un elemento religioso?" Escribió ella. "¿O simplemente estás tratando de que las mujeres se acostumbren a ser oprimidas bajo el Islam”?



En un segundo post de 2017, respondió a un tweet sobre la violencia policial contra la comunidad afroamericana. “¿Sabías que la mayoría de las muertes negras son causadas por otros negros? Solucione los problemas dentro de su propia comunidad antes de culpar a los demás ", escribió.

En una declaración enviada anteriormente a The Independent, la estudiante dijo: "Respaldo a todos y cada uno de mis tweets en mi cuenta". Agregó que en su opinión, "Presentarse como conservadora es mucho más difícil que hacerlo como gay en la sociedad actual ".



En 2016, Zhu protagonizó un video de YouTube con la red de televisión Fusion titulado: "Por qué esta joven de 18 años está votando por Donald Trump".



Mientras que varios usuarios de redes sociales expresaron mensajes de apoyo hacia ella, otros condenaron a la estudiante por sus comentarios. "No se confundan, Kathy Zhu fue despojada de su título por tweets repugnantes. Tweets que eran racistas. No porque es una conservadora ", escribió un usuario de Twitter.



The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12



Traducción: Celita Doyhambéhère