El fiscal nacional electoral, Jorge Di Lello, emitió un comunicado recordándole al Poder Ejecutivo que el Código Nacional Electoral prohíbe las inauguraciones en los 25 días anteriores a las elecciones. Ya son numerosos los actos de esa naturaleza en los que se hizo presente Mauricio Macri aduciendo, por ejemplo, que se trata de inauguraciones privadas, como la semana pasada en Bahía Blanca, en que se puso en marcha un parque eólico. También hubo presencias del mandatario en otros actos similares, incluyendo obras públicas, como la inauguración de un tramo de la ruta provincial 51 en Olavarría o las obras de cloacas en Río Cuarto. El espíritu de la norma es que el oficialismo --por supuesto el actual, los anteriores y los futuros-- no debe aprovechar la ventaja que tiene de manejar el Estado utilizando las inauguraciones justo en el período anterior a una elección. Es que la obra pública se hace con dinero de todos los ciudadanos y no corresponde que se use en favor de una fuerza política.



Lo señalado por Di Lello está en el artículo 64 del Código Electoral. El texto es el siguiente: "durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio. Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos". Desde siempre, éste párrafo apuntó a que no se usaran las inauguraciones del Estado --las obras se realizan con el dinero de todos-- para tratar de inclinar la balanza electoral.

Patricia Bullrich ya le pegó en el palo al lanzar, 24 horas antes de la veda, el llamado Servicio Civil Voluntario, que justamente es el tipo de medida prohibido por el código: programas de alcance colectivo. La iniciativa es más que cuestionable, pero además se va a hacer con dinero del Estado, de manera que se usó ese programa como instrumento electoral.

Respecto de las inauguraciones, la presencia de Macri se repitió desde que empezó la veda. Por ejemplo, el mandatario estuvo en Olavarría, junto a la gobernadora Vidal, en la inauguración de un tramo de la ruta provincial 51. También en la puesta en marcha de un parque eólico de Pampa Energía en Bahía Blanca, en este caso aduciendo que se trató de una inauguración privada. El principio es el mismo porque la base de los parques eólicos son las adjudicación del Estado. En la misma línea, Macri estuvo en el lanzamiento de una nueva línea de producción en un parque industrial, en la inauguración de una bicisenda en San Luis, en obras de cloacas en Río Cuarto y en varios otros eventos del mismo estilo. En todos los casos, se puede aducir que violó la veda y por ello la advertencia del fiscal electoral.

A principios de julio, desde la Casa Rosada habían anunciado una maratón de inauguraciones, sobre todo en el Conurbano bonaerense, territorio en el que la fórmula Macri--Pichetto corre muy de atrás. Se habló de 90 inauguraciones en 40 días. Sin embargo, el plan no se concretó del todo. No está claro si la razón fue no violar tanto la veda o que las obras no están en condiciones de inaugurarse, en esencia por las limitaciones presupuestarias impuestas por el FMI. Las presencias de Macri actuales son presentadas como "recorridas", no inauguraciones, algo que igualmente viola en el espíritu del Código.

Hay una cuestión muy distinta que Di Lello recordó con un fallo de la Cámara Nacional Electoral y que tiene que ver con la exhibición de las obras durante un gobierno. En ese caso se sostuvo que un oficialismo tiene derecho a mostrar esas obras en sus spots así como la oposición tiene derecho a cuestionar lo que no se hizo. El mayor problema de la campaña de Juntos por el Cambio es que no pude exhibir resultado alguno en materia de política económica. Así, las obras se presentan como si fueran una revolución cuando en realidad son muchas menos que en gobiernos anteriores.