Últimos tironeos antes del cierre

Newell's vive los últimos tres días que quedan del mercado de pases abierto sin ansiedad y con la tranquilidad que contagió su debut con triunfo en el inicio de Superliga. Por eso el club del Parque Independencia no hará esfuerzos para mejorar las ofertas que elevó por el volante Francisco Silva, de Independiente, y el delantero Rodrigo Salinas, de Vélez. Ambas contrataciones están sujetas a la conformidad que deben dar los clubes dueños de los respectivos pases, aunque en el caso del goleador la decisión también descansa en el propio jugador, quien tiene propuesta de Colón por un contrato superior en los números al ofrecido por los rojinegros. Hay tiempo hasta el jueves para definir ambas negociaciones.

Si bien la victoria del domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero serenó ánimos en el parque Independencia, el entrenador Frank Kudelka no retiró su pedido por sumar un volante central y un delantero más para la temporada que recién inicia.

En cuanto al volante de contención, a pesar del buen debut de Julián Fernández, el entrenador quiere traer al chileno Silva, quien no tiene lugar en Independiente. Lo que Silva gana en Avellaneda no se lo puede pagar Newell's, pero el Rojo está dispuesto a hacer frente a parte de su contrato para así liberar una plaza de extranjero en el plantel. Silva mostró interés en jugar en la Lepra y la cesión a préstamo por un año se hará una vez que Independiente acepte las condiciones de los rojinegros, que son las de hacer frente solo a un porcentaje del contrato que Silva tiene vigente en Avellaneda hasta 2021.

La situación de Salinas, en cambio, cuenta con más interrogantes porque como ocurrió con Federico Lértora, una vez conocido el interés de Newell's por el delantero, apareció Colón con una propuesta superadora. El Sabalero se quedó finalmente con el pase del ex volante de Belgrano y el ex delantero de Central ahora duda en venir al Parque Independencia, incluso a pesar del interés que mostró la semana pasada para destrabar su salida de Vélez. Salinas extendió el contrato en Liniers para no quedar libre una vez que juegue un año a préstamo en Newell's y así propiciar la cesión de su ficha por parte del club dueño de su pase. En el Parque Independencia no modificarán la oferta económica al jugador por lo cual su llegada está sujeta a la decisión del propio Salinas, quien ya tiene resuelta su salida temporaria de Vélez ya que el técnico, Gabriel Heinze, lo considera el tercer o cuarto delantero del club.