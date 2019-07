El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se reunió con el equipo de economistas del espacio e instó a "hacer una redefinición integral del programa económico" que sigue la gestión de Mauricio Macri. Con respecto a la propuesta del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de dejar de pagar los intereses de las Leliq para aumentar las jubilaciones, Lavagna dijo que habría que "bajar todas las tasas de interés".

"Estamos definiendo los detalles de instrumentación de nuestras medidas que tienen el objetivo de que los trabajadores y jubilados tengan un poder de compra mayor al de ahora, que en el último año cayó entre un 16 y 20 por ciento", señaló el ex ministro.

Acompañado por los candidatos por la Ciudad para diputado y senador nacional, Marco Lavagna y Ramiro Marra, afirmó que, entre las principales medidas de un gobierno suyo se implementará la "baja del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores" y, para aquellos que hayan tomado un crédito UVA "se va a regular el mecanismo de ajuste de la cuota".

También aseguró que trabajan "en la devolución de impuestos a quienes compren con tarjeta de crédito y, sobre todo, de débito. Esta medida ya la propusimos en el pasado y fue aplicada, pero el Gobierno la sacó. Estamos viendo cómo se puede volver a implementar".

Respecto a la propuesta del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, de dejar de pagar los intereses de las Leliq para aumentar las jubilaciones, Lavagna planteó que hay que "ser muy cuidadosos en decir que el Banco Central no vaya a pagar los intereses de las Leliq. En realidad, eso forma parte de un programa económico general donde uno tiene que bajar todas las tasas de interés, no solo para las Leliq, sino para todos los papeles que están circulando".