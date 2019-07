El presidente Mauricio Macri insistió en que hay que "poner el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas". Lo hizo en una visita a un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias de Concordia. De esta manera, volvió a violar la veda de utilizar acciones de Gobierno para captar votos a días de las PASO. Los actos anteriores habían sido en rutas, donde Macri también habló de "realidad y no relato", pese a que diversos informes indican el deterioro de las rutas nacionales y la caída del promedio de construcción con respecto al gobierno anterior. Incluso, el sitio Chequeado comprobó que la cantidad de rutas nuevas es 17 veces menor a lo informado en campaña por Macri.

"Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir en esta línea del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencias políticas", sostuvo Macri. "Lo importante no es la política, lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, y eso lo hacemos si trabajamos juntos, si dialogamos, si ponemos el eje en el hacer, no en relatos, no sanatas, sino hechos concretos", insistió el Presidente, quien sostuvo que se finalizaron 304 kilómetros de rutas y autopistas en Entre Ríos (el informe de Chequeado advertía que, en esos números, se suelen incluir rehabilitamientos y pavimentaciones). Macri también mencionó que se hicieron 140 obras hídricas, aunque luego aclaró que algunas están en construcción. Macri también recorrió un emprendimiento agrícola que se dedica a exportar nueces de pecán a China y a los Países Bajos.

Macri sostuvo que puede "ver cómo el esfuerzo, el compromiso que asumimos hace tres años y medio, empieza a generar transformaciones". Lo acompañaban el senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli y los intendentes de Concordia, Enrique Cresto, y de Basavilbaso, Gustavo Hein. Este último protagonizó uno de los bloopers de la campaña: su auto fue quemado por una persona que fue detenida y sobre la que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que era "un militante ultra K". Luego se comprobó que era un simpatizante de Cambiemos, que solía escribir agresiones contra La Cámpora en sus redes sociales y que estaba desencantado con la gestión del intendente.

Macri continuará los próximos días con una gira por distintas provincias y cerrará la campaña el 7 de agosto en la Plaza de la Música en Córdoba, el mismo lugar que eligió para su cierre en 2017. En este caso, será un cierre tripartito, con actos también en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

Este jueves Macri tendrá un encuentro con los precandidatos a diputados nacionales por Corrientes: la actual ministra provincial de Educación, Susana Benítez; el ministro de Producción, Jorge Vara, y el diputado provincial José Fernández Affur. Será un acto para reforzar los votos en todo el NOA.

El lunes viajará a Rosario, donde lo acompañará el dirigente PRO Federico Angelini, primer precandidato a diputado nacional. El miércoles 7 hará su acto principal en Córdoba, pero se reserva otros dos, uno en la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta, y otro el jueves 8 en Vicente López, en el que estarán la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Jorge Macri.