1 Atlético Tucumán: Lucchetti; Ortíz, Bianchi, Gissi, Monzón; Carrera, Erbes, Rojas, José Luis Fernández; Leandro Díaz, Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

2 Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Britez; Rius, Gil, Rinaudo, Zabala; Lovera, Riaño. DT: Diego Cocca.

Goles: PT: 27m Rius (C). ST: 9m Carrera (AT) y 20m Gil (C).

Cambios: PT: 32m Risso Patrón por Monzón (AT). ST: 10m Acosta por Fernández (AT), 16m Pereyra por Lovera (C)m 26 Ribas por Riaño (C) y Melano por Erbes (AT), 36m Parot por Zabala (C).

Arbitro: Néstor Pitana

Cancha: Atlético Tucumán