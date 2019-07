Defensores de los derechos de los animales irrumpieron en el escenario principal de la Exposición Rural de Palermo para denunciar el maltrato animal. Unas cuarenta personas, aproximadamente, ingresaron al centro de la pista donde los productores exponían a sus animales con carteles amarillos para pedir “Basta de matar animales”, entre otras consignas. Los gauchos respondieron a la protesta da manera violenta: los corrieron con caballos y los amenazaron con facones. Leer nota completa



Contribuciones de los [email protected] de Página/12





Mesianismo vegano

Estos veganos tratan de imponernos por la fuerza sus creencias, que tienen mucho de intolerancia y mesianismo. Diariamente nos cruzamos con las desopilantes pintadas con las que enchastran algunas publicidades en la vía pública. Cuesta censurar la actitud espontánea de esos peones.

ChompitoFJ

Los malevos

A ver muchachos, si es violento levantar una pancarta, ¿qué es entonces echarle el caballo encima a una persona de a pie o sacarle un cuchillo? Los veganos podrán ser ridículos, pero los matoncitos de a caballo son los peligrosos (...) Lo que está en discusión aquí no es el veganismo, sino la VIOLENCIA. La Rural hizo gala de la tradición de gaucho malevo. Debería pedir disculpas por la actitud violenta de los empleados. (..)

Nutria

Estigmatizar al gaucho

No son gauchos, los de la rural son oligarcas. Siempre lo fueron. Son el atraso. Por Ellos la Argentina no cambia. @Nutria, el concepto de "gaucho malevo" es la estigmatización que utilizó la oligarquía para justificar la eliminación del gaucho. Y trajeron europeos para cultivar la tierra, despreciando al argentino que se crió realizando tareas de campo.

Alfonso20166

Fundamentalismo y violencia

Si la intención era convencer a alguien sobre las supuestas ventajas del vegetarianismo, la pifiaron. Entrar así a un ámbito dedicado a la ganadería es una provocación. Eso, por supuesto, no justifica que los dispersen con los caballos. Es violencia, por supuesto, pero también el fundamentalismo (cualquiera sea) es una forma de violencia autoritaria.

Jorgearcute

Contra el status quo

En los comentarios / contribuciones de ésta nota se puede observar cómo es la reacción de "la gente" (encomillo irónicamente) frente a una protesta por una reivindicación o un derecho que desconocen o eligen ignorar. En el chat de un diario progresista, cuyxs lectorxs teóricamente suelen preocuparse, por ejemplo, por la justicia social, se puede encontrar también la raíz de porqué estamos como estamos de enfrentados entre explotados... Critican una protesta dirigida a erradicar el maltrato, la tortura, el especismo, etc. (e incluso llegan a justificar la reacción de represión) solo por no entender o no compartir el criterio y la lucha de veganos y/o vegetarianos... los insultan (los tratan de imbéciles palermitanos, ridículos, fundamentalistas, mesiánicos y autoritarios), tratan de ridiculizar la reivindicación con argumentos banales, insustentables y de evidente ignorancia socio-económica y nutricional ("Como causa, la vegana, me parece bastante imbécil en un país con gente desnutrida"), les reprochan que hagan pintadas o protestas sorpresa (ídem la reacción que tiene toda la derecha con piqueteros y feministas), gastan "bromas" sobre asados y choripanes... Pero después se indignan y se sorprenden de que se logren imponer políticas recesivas de derechos laborales, se remate el estado, se abandone a lxs jubiladxs... En algún momento la industria de explotación animal, las plazas de toros, las exposiciones ganaderas, etc. se verán tan injustificables como el trabajo infantil, la esclavitud, la pena de muerte, la exclusión de las mujeres de los derechos civiles, la segregación de las minorías, la estigmatización de toda elección sexual que no sea la heterosexual, la difamación del sindicalismo, etc. Los derechos de los que gozamos implicaron luchas de siglos y siempre estuvieron los que reaccionaron contra ellas desde las mismas clases explotadas.

Ernestoromeo

Sumate a estas conversaciones:

Acerca de la solicitada de intelectuales y artistas en apoyo a Macri

El miedo es Macri

El fraude está cantado; después no valen excusas