Tras años de trabajo y más de una complicación, Martin Scorsese al fin puede estrenar The Irishman, su nueva incursión en el terreno del cine de mafiosos, que se verá en cines y en Netflix. Pero el director ya trabaja en su nueva película, y todo indica que en ella volverá a aparecer un nombre conocido de su historial.

Según varias fuentes, Robert De Niro acaba de sumarse a Killers of the Flower Moon, film en el que compartirá cartel con Leonardo DiCaprio y que adapta un thriller de David Grann basado en la vida real. Según lo informado, Scorsese comenzará a filmar en la primavera (boreal) de 2020, en lo que será la sexta colaboración en 17 años entre el director y DiCaprio, tras Pandillas de New York, El Aviador, Los infiltrados, La isla siniestra y El Lobo de Wall Street.

El libro de Grann lleva el subtítulo de The Osage Murders and the Birth of the FBI (“Los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI”), y relata la cadena de asesinatos sufrida por la tribu india de Osage en Oklahoma durante los años '20, luego de que se descubriera petróleo en sus tierras; el caso es señalado como la primera investigación de homicidio del FBI. El guión para cine fue escrito por Eric Roth, ganador del Oscar por Forrest Gump y El curioso caso de Benjamin Button.

De acuerdo a los reportes, De Niro se sumó para interpretar al asesino William Hale, en lo que será su décima película bajo las órdenes de Scorsese.