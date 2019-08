CICLO LORQUIANO EN TOLE TOLE

El próximo jueves comienza la tercera edición del ciclo enteramente dedicado a la figura y producción artística de Federico García Lorca, que cuenta con espectáculos, charlas, conferencias, talleres, lecturas, una muestra plástica y varias sorpresas. La apertura estará a cargo de una performance del Grupo Reinas Gitanas, y el mismo jueves a las 21 se presentará la obra "Violeta y Federico", que relata un encuentro íntimo y poético entre la cantautora chilena Violeta Parra y el poeta andaluz, recorriendo sus obras, canciones y poesías. El viernes a las 17 el grupo Malas Artes realizará la charla-performance "Federico. El viaje" con la participación de Mónica González, y a las 20 se presentará “Machada”, una obra con Mariángeles Bonello, dramaturgia de Ursula Tripel y dirección de Ursula Tripel y Andrea Martínez que retrata a una neo-mujer nacida a partir de la combinación de cuatro obras de Lorca. Programación completa en Facebook: Ciclo Lorquiano en Tole Tole. Jueves 8 a las 19, viernes 9 a las 17 y sábado 10 de agosto a las 16 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

COIFFEUR: ESTO NO ES UN ADIOS

El cantautor Coiffeur presenta su nuevo show en vivo para despedirse de Buenos Aires ante la inminente salida de su nuevo disco y de un viaje hacia países lejanos que no tiene fecha de retorno. El proyecto musical pop, creado en 2005 por Guillermo Alonso, recorrerá en esta oportunidad especial las canciones icónicas de su amplio repertorio musical, en donde sonarán clásicos de discos como "Primer Corte", "No Es", "El tonel de las Danaides", "Nada", “Conquista de lo inútil" y "Coordenadas", junto a invitades sorpresa, mucho glamour y adelantos exclusivos. Jueves 8 de agosto a las 21 en La Tangente, Honduras 5317.

FIESTAS

Hiedrah, Club de Baile #63. Edición especial con la presencia de Badsista, creadora de la plataforma transfeminista “Bandida Coletivo”, integrante del sello Tormenta y DJ oficial de Linn da Quebrada. La acompañan sobre las tablas ReTumb4 y Braian. Abre la noche: Fauste. Sábado 3 de agosto a las 23:55 en Cocoliche, Av. Rivadavia 878.

Amerikanbears. Edición “Retro-Time”, para viajar en el tiempo con los hits de décadas pasadas junto a los DJs Ángel Rol, Gastón Dozo y Royka. Sábado 3 de agosto a las 23:55 en Amerika Disco, Gascón 1040.

Fourteen Años. Fiesta y celebración por los 14 años del Flux Bar junto a amigues, música, tragos e invitades. Sábado 3 de agosto a las 21 en Flux Bar, Marcelo T. de Alvear 980.

Neón Party. Edición luminosa de la fiesta de osos y cazadores con musicalización de DJ Nob y visuales de VDJ Aqua. Hostea Unique. Sábado 3 de agosto a las 23:59 en Fiestas OCBA, Hipólito Yrigoyen 947.

TEATRO

Gurisa. Nueva función de la obra de Toto Castiñeiras, parodia de un romance y culebrón campero cuya acción transcurre en una Pampa ancestral e infinita pero vulgar. Entrada libre. Lunes 5 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Claudia en la Montaña. La obra escrita y dirigida por Hernán Morán transcurre en la misteriosa Buenos Aires de finales de los 60, cuando un médico descubre que Claudia está poseída y debe viajar a las sierras para realizarse un exorcismo. Sábado 3 de agosto a las 22:30 en Abasto Social Club, Yatay 666.

Recordando a Federico, a las cinco en punto de la tarde. Homenaje a Federico García Lorca con idea, compaginación y dirección general de Patricia Corradini. Sábados a las 17 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Fun Home. Desembarca en Buenos Aires la expresión artística y teatral que promueve el debate sobre la discriminación, los colectivos lgbtiq y el empoderamiento personal contra todos los tabúes. Estreno: martes 6 de agosto a las 20 en Teatro Multiescena CPM, Av. Corrientes 1764.

Calabozo en la 25. Nueva función de la obra de Daniela Ruiz con dirección de Guillermo Bergandi: durante los años 90, sin Ley de Identidad de Género, cuatro protagonistas vislumbran lo que ocurría en esos calabozos, donde existía la violencia pero también la amistad, el show y los sueños. Domingo 4 de agosto a las 20:30 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

RECITALES

Paula Maffía & Sons. Continúan las presentaciones en vivo de su nuevo disco “Polvo”. En esta oportunidad con un formato compacto y rockero junto a Lucy Patané y Nahuel Briones. Sábado 3 de agosto a las 21 en Humboldt 1358.

Karen Bennett y Carlos J. Pérez. Se presentan en vivo para tocar todos los clásicos más inesperados del rock y del pop en castellano e inglés. Show a la gorra. Sábado 3 de agosto a las 22 en El Viejo Buzón, Neuquén 1100.

Ibiza Pareo. El dúo de pop electrónico se presenta junto a Violeta Castillo Yaz y Rumanians DJ set. Viernes 2 de agosto a las 23:30 en Casa Unclan, calle 5 e/ 63 y 64 Nº 1512, La Plata.

FESTIVALES

Nos tiramos a la pileta. Sexta edición del festival de nuevxs artistas y otres ya conocides, con entrada libre y conducción de Maia Duek. Se presenta la música de Sofía Millán, La negra y el fuego (Camila Gargiulo y cía.), Piatú y Tom Harris Is ok. Teatro por Vio Diversidad, Manuela Iseas y Francesca Giordano, poesía de Cecilia Pastorini y Ariadna Mierez y las invitadas Carla Facciorusso y Dafnne Rojas Mansilla. Sábado 3 de agosto desde las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Vamos Lxs Pibxs 2019. Sexta edición del festival cultural y colecta solidaria para movilizar a la comunidad del oeste en defensa de los derechos de les niñes. Se presentan Los Raviolis, Femigangsta, Villa Diamante & Cehache Respira, Zero Kill, Flor Lovaglio, Vale Acevedo y muches más. Domingo 4 de agosto desde las 15 en Espacio Cultural Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17230, Haedo.

TERTULIAS

Ciclo Positivo. Nueva edición del espacio de reflexión viral con talleres y charlas para aprender, celebrar, desaprender y compartir. Música en vivo por Galán. Domingo 4 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Movimiento de juventudes trans + Bife. Encuentro joven interactivo con charlas y proyección de audiovisuales para debatir desde una perspectiva latinoamericana. Al cierre se presentará Bife, el dúo de tangos, canciones y cumbias queer, con entrada gratuita. Sábado 3 de agosto a las 16 en Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555.

Cotorras. Ciclo de diálogos sudacas desde el fracaso, en conversación con Marlene Wayar y otrxs cotorras. En esta oportunidad: “El Nido, Hotel Gondolín”, con la invitada Zoe López. Jueves 8 de agosto a las 20:30 en MU Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Varieté Feminista Disidente. Accionarte y Mumalá invitan a una noche de música, teatro, literatura, fotografía y plástica fusionadas en un mismo espacio y con cierre sorpresa. Sábado 3 de agosto a las 20 en Urda Espacio Cultural, Humahuaca 4310.

Género y sexualidades. Encuentro para reflexionar y discutir sobre el texto "Artes. Las/Los invisibles a debate", de María Laura Rosa, con el objetivo de revisar los conceptos y discursos dominantes de la historia del arte universal desde los años 70 hasta el presente. Miércoles 7 de agosto a las 12:30 en Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555.

Cumple AVC. La revista "Amo Villa Crespo" cumple 5 años y lo festeja junto a colaboradores, amigues y vecines con música en vivo, sorpresas y sorteos. Viernes 2 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Hacia una Filosofía Marica, vol. II. Encuentro colectivo para pensar y sentir una Filosofía Marica desde la frontera, la performance, la música y la poesía, a partir de las palabras de Sylvia Rivera, Michel Foucault, Pedro Lemebel, Ioshua y las canciones de Gray Pop. Entrada libre y al sombrero. Sábado 3 de agosto a las 21:30 en Cooperativa Bar Casona Humahuaca, Humahuaca 3508.

AmArte Libre. Nueva propuesta cultural enfocada en el amor libre, entendido como relaciones sanas y diversas, comunicación no violenta y fomento del pensamiento crítico. Habrá charlas, poesía de Piaf Amber y Luna, música por Ire Paz y feria disidente. Miércoles 7 de agosto a las 19 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

CINE

I Am Not Your Negro. Proyección y debate del film del realizador y activista Raoul Peck basado en las memorias del escritor James Baldwin, focalizadas en el racismo norteamericano, la lucha de las disidencias sexuales y la situación de la comunidad afrodescendiente a mediados del siglo XX. Viernes 2 de agosto en Espacio Malcolm, Aguirre 456.

Harte. Presentación del primer capítulo de la serie web sobre género y diversidad, dirigida por Gabriel Andrés Pérez y producida por Garra Films. Habrá proyección y debate colectivo antes de ser subido las redes. Viernes 2 de agosto a las 19:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

SEMINARIO

Tango en Osos. Único encuentro de clase de tango abierta a todo público para salir bailando el 2x4, dictada por el profesor Jorge Casin. Inscripción previa en el evento de Facebook, entrada a la gorra. Sábado 3 de agosto de 16 a 20 en Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

LIBROS

Bisexualidades Feministas. Presentación del libro de contra-relatos disidentes de las autoras Laura A. Arnés, Malena Correa, Agustina Herrero, Agostina Invernizzi, Josefina Itoiz, Iris Luz Ortellao y Ayelén Pandolfi Chediac, publicado por la Editorial Madreselva. Jueves 8 de agosto a las 19:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La Piñata. Presentación del libro de Estela Getino a cargo de Modesto Rimba: una serie de cuentos que forman una novela de humor sórdido y autobiográfico. Domingo 4 de agosto a las 17 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

DANZA

Menea. Quinta edición del encuentro de rituales salvajes y danzas sucias. Performances de danza: voguing, estilos urbanos, reggaeton y hip hop, expresión corporal y otros. Competencia de danza FreeStyle. Host y dancers: XYN y Plastiko Kruel. Viernes 2 de agosto a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRA

Pañuelazo Gráfico. A las 18, taller de bordado junto a Bordando Disidencias, para seguir bordando colectivamente los pañuelos verdes, y a las 20: inauguración de la muestra gráfica con un show de tango queer y la participación de Flor de Fango Trío. Entrada Libre. Sábado 3 de agosto a las 18 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

8º FERIA DE EDITORXS

Nueva edición de la feria en la Ciudad Cultural Konex con la presencia de editoriales, colectivos autogestivos, charlas, promociones y sorpresas. Entrada libre y gratuita.

Revolución y deseo en las crónicas de Dan Healey y Pedro Lemebel. El panel conformado por Gonzalo León, Alejandro Modarelli y Mario Iribarren participará de una mesa redonda sobre el deseo homoerótico en la URSS, reflejado en el libro “Homosexualidad y revolución” de Dan Healey. También, un debate en torno a la figura de Pedro Lemebel como cronista y performer trans/travesti provocador del Chile pinochetista y de los años posteriores a la dictadura. Viernes 2 de agosto a las 16:30.

La crisis es nuestro escenario. Ante las múltiples crisis de escala planetaria, las escritoras Marlene Wayar, Agustina Paz Frontera y María Inés La Greca trazarán balances y perspectivas desde los feminismos subalternos, populares e interseccionales. Viernes 2 de agosto a las 19:30.

Periferia y marginalidad. Charla abierta con Ferréz, referente principal del Movimiento de Literatura Marginal en Brasil, que agrupa a autorxs de las regiones periféricas trabajando el lenguaje del hip-hop, la calle y las favelas. Sábado 3 de agosto a las 19:30.

Feminismos: un ejercicio de resistencia. Charla con Alexandra Kohan y Paula Puebla: en tiempos en que los movimientos feministas interpelan las corporeidades, se vuelve urgente la resistencia frente a la consolidación de nuevos estereotipos. Domingo 4 de agosto a las 16:30.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto desde las 14 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.