Con críticas al modelo económico de Cambiemos y a la pretensión oficial de avanzar hacia una reforma laboral, se realizó la primera Jornada del Movimiento Obrero por el Trabajo y la Producción Nacional. El encuentro, que convocó a unas 600 personas en la sede del Smata, fue organizado por gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y de los distintos sectores de la CTA.



El titular del sindicato anfitrión, Ricardo Pignanelli, descartó la posibilidad de desarrollar una reforma laboral, tal como pretende el Gobierno, y llamó en cambio a promover el "diálogo social tripartito" en cada actividad para actualizar los convenios colectivos y salir de la crisis económica provocada por las políticas oficiales. Pignanelli puso como ejemplo el proyecto que los mecánicos elaboran desde hace dos años junto con los empleadores del sector, y aseguró que "un pacto social para la foto no sirve". "El verdadero pacto social --dijo-- es revisar actividad por actividad de forma conjunta, es decir, los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, para llegar a la raíz de los problemas y trazar políticas de Estado", explicó el dirigente.



"La industria está al 40 por ciento de su capacidad operativa. Se pueden hacer muchos proyectos para vender más autos, pero con los actuales intereses es muy difícil activar el mercado, porque la franja que puede acceder es cada vez más chica", dijo Pignanelli, en referencia al acuerdo oficial con automotrices y concesionarias para incentivar la venta de vehículos.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, planteó que "es enorme la destrucción en términos sociales" que han generado las decisiones del gobierno de Mauricio Macri. "El hambre, el drama de los jubilados, el drama de la gente que hoy no tiene otra posibilidad que ir a un comedor de un barrio, los despidos, los pequeños empresarios que se funden, los negocios que cierran", enumeró y rescató que ese proyecto neoliberal todavía no pudo terminar de plasmarse: "Quedaron a mitad de camino. No pudieron llegar hasta el hueso. No pudieron concluir la obra que tenían en mente realizar, tal cual era su compromiso con los grupos poderosos. Y los que impedimos que esa obra se pudiera concretar, los que impedimos que pudieran liquidar totalmente el sistema jubilatorio, los que impedimos que liquidaran definitivamente la protección laboral, la justicia laboral, los derechos; los que impedimos que pudieran llevar el ajuste hasta donde lo querían llevar, fuimos esta parte del movimiento sindical y las alianzas sociales que se activaron para ponerle freno a esta política depredadora y destructora del país". El dirigente concluyó con un llamado a apoyar al Frente de Todos en las próximas elecciones.