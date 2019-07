Las presiones cambiarias continuaron en aumento este martes. El dólar cerró en 45,06 pesos y anotó un nuevo incremento de 13 centavos respecto del lunes. Este valor fue para el promedio de las entidades financieras. Pero en algunos bancos -acostumbrados a vender divisas con una diferencia de más de un peso respecto del tipo de cambio mayorista- llegó a cotizar casi cincuenta centavos más. El Banco Galicia ofreció el dólar minorista a 45,50 pesos y el ICBC lo hizo con una cotización de 45,30 pesos. El mayorista cerró a 43,93 pesos y computó un alza de 10 centavos respecto de la jornada previa.

La cercanía de las elecciones empieza a generar demanda de divisas como refugio. En el Banco Central tienen una orden del poder ejecutivo de contener las subas del tipo de cambio todo lo que sea posible y empezaron a intervenir en el mercado de futuros para intentar calmar la furia verde de los inversores. Los operadores de las mesas de dinero detallaron que en el mercado de futuros se operaron contratos por el equivalente a 2055 millones de dólares. La cifra fue 14 por ciento mayor que la del lunes y el aumento de la colocación de contratos se explicó principalmente por las mayores intervenciones del Central.

La tasa de interés de las Leliq fue la otra herramienta que utilizó la autoridad monetaria para intentar contener las presiones del dólar. La licitación de letras de corto plazo finalizó con una tasa de 60,27 por ciento (contra el 59,99 por ciento de la jornada previa). El rendimiento de las Leliq se ubica nuevamente por encima del 60 por ciento y se empieza a alejar del piso de tasas del 58 por ciento que el Central le garantizó a los bancos.

El candidato presidencial Alberto Fernandez reiteró a partir de este dato la inconsistencia de la política monetaria del macrismo. “Veo con preocupación que Guido Sandleris (presidente del Banco Central) sigue subiendo la tasa de interés de las Leliq y ya supera el 60 por ciento. Eso aumenta la inconsistencia de la política monetaria y el volumen de las letras de corto plazo. Por eso el dólar ya se vende arriba del 45 pesos”. Fernandez asegura que en el Gobierno sostienen artificialmente el precio del dólar por motivo electoral.

Desde el poder ejecutivo aseguraron que el tipo de cambio no se encuentra retrasado y que la cotización no pegará un salto después de las elecciones. El encargado de hablar del tema no fue ni el Ministro de Economía ni el presidente. El vocero fue el secretario de Presidencia Fernando de Andreis: “no están dadas las condiciones macroeconómicas para que haya algún sobresalto en el precio del dólar a lo largo del año”. El funcionario tocó un tema espinoso para los argentinos. El año pasado, antes de la corrida cambiaria de finales de abril, los funcionarios del equipo económico decían que el dólar estaba bajo control.

La bolsa porteña no logró escapar a la incertidumbre de estos días y marcó ayer una baja de 0,75 por ciento. Los bancos fueron las que más perdieron. Las reservas del Banco Central bajaron de 68.000 a 67.951 millones de dólares.