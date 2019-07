Las muñecas de trapo negras diseñadas para ser golpeadas contra la pared como un relajante para el estrés fueron retiradas de las tiendas después de que los clientes y los políticos se quejaron de que eran racistas, La "Muñeca Siéntase Mejor" vendida en los outlets de One Dollar Zone en los Estados Unidos incluía instrucciones para "golpear" a la muñeca "cuando las cosas no van bien". Las muñecas, hechas de tela negra con hilo de pelo rojo, verde, negro y amarillo al estilo de las rastas, también veían con el mensaje: "Cuando golpees ... no olvides gritar: me siento bien, me siento bien. La legisladora de Nueva Jersey, Angela McKnight, dijo que encontró que el juguete es "ofensivo y perturbador en muchos niveles" después de visitar un local de One Dollar Zone en la ciudad de Bayonne. "Está claramente hecho en una representación inapropiada de una persona negra e instruye a las personas a "golpearla "y "zamarrearla”, escribió McKnight en Facebook. "Cuando vi la muñeca en persona, me estremecí y realmente me desanimó la idea de que un niño negro fuera golpeado por otro niño o un adulto por puro placer", agregó. El alcalde de Bayonne, Jimmy Davis, dijo en una publicación de Facebook que las muñecas eran "de mal gusto" y "ciertamente pueden considerarse racistas". El presidente del negocio One Dollar Zone, Ricky Shah dijo que aproximadamente 1.000 muñecas fueron retiradas de sus tiendas luego de las quejas generalizadas.