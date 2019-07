El diario estadounidense The Washington Post puso su mirada sobre el proceso electoral argentino. Y el periodista encargado de escribir la nota, Simeon Tegel, se vio enfrentado a un enigma. Si "todo indicaba, en diciembre de 2015, que había terminado la era peronista, basada en el intervencionismo estatal y un ferviente nacionalismo, que había dominado el país por los últimos 80 años", ¿por qué apenas cuatro años después Cristina Fernández de Kirchner, con una docena de acusaciones judiciales en sus espaldas, parece en las puertas de un posible regreso?

El diario, que se hizo famoso en todo el mundo por haber dado a conocer el escándalo Watergate , cuenta que Mauricio Macri se presentó en 2015 como un empresario de centro derecha que prometió modernizar la economía y las instituciones públicas con políticas de libre mercado que debían concluir en la "pobreza cero". Leer nota completa

Contribuciones de los [email protected] de Página/12

Al Washington Post:

Desde que tengo memoria, he seguido muchas de las publicaciones del periódico, pero soy un defensor del "libre flujo de información", a pesar del trasfondo inevitable del poder de publicaciones como el retrato de "Ciudadano Kane" y, principalmente, por mis recuerdos de los tiempos de Watergate, Bob Woodward y Carl Bernstein (y el Washington Post). Cuando la defensa del flujo de información fue un punto importante en la historia del periodismo, subrayaron el valor de verdad de la información por su valor intrínseco para la democracia y para la ciudadanía en general, de cualquier, repito, cualquier lugar en este planeta. Ese punto alto significaba la salida de un corrupto como Nixon. Por supuesto, admito que los tiempos cambian permanentemente. Esta es la era de las noticias falsas. Pero no he oído hablar de una era de periodismo falso, o al menos, no estoy listo para aceptarla fácilmente. El artículo publicado ayer por Simeon Tegel, se basa en gran medida en una historia unilateral y claramente cubre con un manto de redención el desempeño de Mauricio Macri, autor de la expresión oxímoron de "pobreza cero" y una tasa de pobreza real de casi el 40% para Argentina. No detallaré los otros problemas de corrupción, la extorsión a periódicos y miembros del Poder Judicial (registro de despidos y exiliados siberianos profesionales), los más de 200 casos legales que acusan a Macri de todo tipo de delitos, incluido el indulto de un ¡¡¡deuda de 70.000 millones de pesos por el incumplimiento del contrato para el servicio anual de la Oficina Nacional de Correos con vencimiento en más de 10 años!!! Macri le debe ese dinero a todos los argentinos. Curiosamente, Tegel no menciona una sola palabra sobre el delito de tergiversación de la DEA (sí, DEA) por Marcelo D'Alessio, y el falso experto en tráfico de drogas y asociado ilegal del fiscal federal Stornelli, prófugo de la justicia y fuertemente vinculado y protegido por Macri. Muchas pruebas legales de ese comportamiento mafioso ahora son públicas, pero Clarín y La Nación las ocultan constantemente. Los tiempos de "Pistola humeante" (grabaciones, etc.), podrían estar de vuelta. Por el bienestar de muchos argentinos. Además, Cristina Kirchner no es candidata a la Presidencia, sino Alberto Fernández. La lista detallada de crímenes de Macri se la dejo a los periodistas que publican en el Washington Post, que alguna vez fue un grupo de profesionales merecedores de un precio Pulitzer.

LAH50

Falseando los hechos

Desde 1946 a 2019 hay 73 años, no 80. Y de estos 73 años, el peronismo gobernó 34 años. O sea, el no peronismo gobernó más tiempo. Pero hay mas: de esos 34 años, 10 corresponden a la presidencia de Carlos Menem, que llevó adelante el más profundo programa de reformas neoliberales. Los siguientes ministros de economía acumularon permanencia en el cargo por cerca de la mitad de los 73 años: Álvaro Alsogaray, Roberto Aleman , Adalbert Krieger Vasena, José A. Martínez de Hoz, Juan Sourrouille, Domingo Cavallo, Roque Fernández y José L. Machinea.

El periodismo ante todo debe atenerse a los hechos. Aún si se trata de la Argentina, señor ignorante del Washington Post.

Alberto

Reformular la pregunta

Artículo original - Último párrafo - Textual: "Argentine voters will have the first chance to decide whether to turn a blind eye to the allegations swirling around Kirchner, or to give a second chance to Macri, who promised prosperity but so far has presided over an economic collapse." ("Los votantes argentinos tendrán que elegir entre ignorar las acusaciones contra Kirchner o darle una segunda oportunidad a Macri, que prometió prosperidad pero hasta ahora solo trajo un colapso económico").

Simeon Tegel efectúa una falsa opción.

Debería hacerse 4 preguntas:

1.- ¿Qué ganó y que perdió durante el gobierno Kirchnerista?

a.- el argentino medio

b.- la sociedad argentina en su conjunto

2.- ¿Qué ganó y que perdió durante el gobierno macrista?

a.- el argentino medio

b.- la sociedad argentina en su conjunto

3.- ¿Qué ganará y que perderá, probablemente según los antecedentes, en un gobierno Kirchnerista?

a.- el argentino medio

b.- la sociedad argentina en su conjunto

4.- ¿Qué ganará y que perderá, probablemente según los antecedentes, en un gobierno Macrista?

a.- el argentino medio

b.- la sociedad argentina en su conjunto

El argentino medio NO ES el argentino de Clase Media. Es el argentino con ingresos equivalentes a la media ponderada de los estratos que conforman el 100% de la sociedad. No es la media salarial; es menor a la media salarial. Quién está desempleado cuenta y tiene ingreso CERO. Sr. Simeon Tegel, estudie mejor el caso argentino. Quién vote a Macri y no es parte de la élite o de su círculo de dependencia que defiende su posición privilegiada, es un idiota suicida o un odiador serial que merece acabar en la miseria.

OVA

El Washington Post tendrá que elegir entre confesarse víctima de las propias fake news que ayuda a propagar sobre nuestro país o asumir que hace periodismo basado en preconceptos y desconocimiento de la realidad argentina y la influencia de su país. Y si tiene corresponsales en Buenos Aires, estos deberían buscar otro trabajo por mentirosos o por inútiles.

Maggie

Modelos opuestos

Muy buena la respuesta de Alberto. Solo me gustaría incorporarle la aclaración, algo redundante pero necesaria, de que todos esos ministros mencionados, que respondieron al modelo antipopular y antinacional, se dedicaron con todas sus energías, y con el apoyo incondicional de todo el establishment y del sistema financiero internacional y sus brazos armados, a destruir la obra de los pocos gobiernos peronistas de esos últimos 73 años. No es neutro el balance. No son solamente 24 años peronistas contra 49 no peronistas. Son 24 años intentando un desarrollo autónomo, distributivo y soberano, contra 49 años de un modelo destructivo, represivo, de redistribución regresiva del ingreso, saqueo, endeudamiento y entrega completa del país, del pueblo y de las posibilidades de una independencia digna y un desarrollo social y económico sustentables. Pero acá estamos. Volveremos de nuevo a intentarlo, porque nos va la vida en ello, la nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos.

Fanny51

Lógica inversa

Este tipo se hace la pregunta exactamente inversa a la que nos hacemos nosotros: ¿cómo es posible que después de 4 años de gobierno de Macri todavía haya quien piensa votarlo?

Alicia

Alineados

Se supone que el Washington Post es el diario de la estadounidenses sofisticados, inteligentes y progresistas. Uno se pregunta como serán los tontos y retrógrados. A menos que estén tratando de justificarse por haberle dado tanto apoyo a Macri por su propio interés. Pero no puede descartarse que se trate de seguir manteniendo a su propio pueblo en la ignorancia. Después de todo consiguen que los contribuyentes americanos les financien sus armas y sus guerras creando el miedo a "terribles enemigos", antes el comunismo y ahora el islam. Y, el colmo de la estupidez, han convencido a muchos de que la limitadísima reforma sanitaria de Obama que ha dado tratamientos médicos a millones de desprotegidos era sumergirlos en "los horrores del comunismo". La desgracia es que, si bien en decadencia, siguen siendo los que más mandan en el mundo.

Responso

Sumate a estas conversaciones:

Las barbaridades del bárbaro

Para Rozitchner, la crítica a los intelectuales macristas se compara con la dictadura

Sobre el uso político de los cuerpos