“El lunes durante el allanamiento en el territorio mapuche recuperado de Costa del Lepá una oficial de policía obligaba a la gente a identificarse por su supuesta seguridad, y cuando le pregunté a qué seguridad se refería me respondió que no querían que pase otro Santiago Maldonado.” Las palabras de la abogada Sonia Ivanoff resuenan desde la Patagonia, a pocas horas del segundo aniversario de la desaparición del joven artesano, en otra comunidad que había ocupado su tierra a manos del empresario Benetton, en 2015. Ella representa al líder de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Facundo Jones Huala, preso en Chile y a quien la Justicia de Chubut le acaba de suspender el plazo razonable de su proceso. Es decir, Ivanoff requirió que se dicte el sobreseimiento porque ya lleva más de tres años bajo proceso. Sin embargo, la fiscalía y el juez Martín Zacchino se opusieron. Hace casi dos años, el 31 de julio de 2017, una protesta en Bariloche por la liberación del lonko Jones Huala, que llevaba un mes encarcelado, había terminado con una feroz represión y varios de los integrantes de la comunidad presos. Por eso, el 1º en Cushamen convocaron a cortar la ruta, y allí fue Maldonado.

El pasado martes 16 de julio había sido recuperada una parte de territorio mapuche en la estancia Los Mallines, a pocos kilómetros del escenario donde habían sido reprimidos por Gendarmería y donde desapareció y luego de 78 días apareció muerto Maldonado, sobre la ruta 40 camino a Esquel. El 24 un operativo policial con participación de civiles, a quienes los mapuches señalan como terratenientes de la zona, trajo los peores fantasmas. Juana Antieco dijo a PáginaI12 que les avisó a los funcionarios que ellos serían responsables “si amanecíamos con un muerto”. Ivanoff estuvo allí y da fe de lo sucedido. “La situación aquí es todos los días, no nos olvidamos y más aún porque no está resuelto nada. Acompañé a la abogada de los Maldonado y a Sergio a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, para apelar el cierre de la causa de Santiago y los camaristas aún no resolvieron”, sintetizó.

En diálogo con PáginaI12, la abogada lamentó que “a cualquier otra persona sometida a proceso desde el 28 de mayo de 2016 hasta el 28 de mayo de 2019 le dictarían el sobreseimiento como marca la ley, pero no lo hacen porque es Facundo Jones Huala. Hay un fallo de la Corte Suprema sobre los plazos que debe ser interpretado literalmente, pero algunos jueces hacen interpretaciones capciosas”. Sobre el fallo de Zacchino que negó el sobreseimiento de Jones Huala, expresó que “el juez no dice por qué la fiscalía de Chubut no se opuso cuando el Poder Ejecutivo, es decir el gobierno de Mauricio Macri, decidió extraditarlo. Acá hay incumplimiento de los dos Estados, Argentina no cumple con la medida provisional de la ONU que manifestaba que no debía ser extraditado, esa fue la decisión política o administrativa. La fiscalía de Chubut nunca señaló que había juicios pendientes, cuando fue notificada. Facundo y los demás imputados fueron sobreseidos en la causa de abigeato, queda sometido a juicio sólo en la causa por usurpación en que es querellante Benetton”.

A su criterio, “Zacchino no quiso asumir la responsabilidad de sobreseer a Jones Huala, está claro, y me preocupa porque está a punto de asumir como juez de Cámara del Crimen, viene de ser fiscal y no pierde las mañas. En esta causa, los fiscales habían retirado la acusación y él saca de la manga nuevos fiscales. La fiscal sobreseyó a todos aplicando el plazo razonable, salvo a Facundo. Se apartan de la ley según cómo se llame el imputado”. De hecho, tal discrecionalidad quedó en evidencia cuando el fiscal Fidel González pidió que se rechace el planteo por entender que el plazo razonable no es una cuestión matemática sino que debe ser analizado en cada caso concreto.

Jones Huala está mejor de salud, su madre Isabel Huala pide que lo visiten en la prisión de Temuco mientras él realiza piezas de platería. El problema que denuncian es la continuidad del hostigamiento político. A modo de ejemplo, Ivanoff recuerda que su defendido también está imputado en la Justicia federal porteña por la denuncia que le hizo el juez Guido Otranto por incitación a la violencia. “Cómo no lo va sentir si Otranto lo acusó por incitar a la violencia cuando Facundo se enteró del hallazgo del cuerpo de Santiago e hizo declaraciones desde la cárcel”, dijo sobre el sentimiento de Jones Huala hacia Maldonado.

La jueza de Esquel, Carina Paola Estefanía, sobreseyó a casi todos los acusados en la causa por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucraba a miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen. La acusación de la Fiscalía estuvo basada en tres hechos. El primero ocurrió el 13 de marzo de 2015 y motivó una denuncia de usurpación contra un grupo de personas encapuchadas que ingresó en la Estancia Leleque, propiedad de la Compañía de Tierras Sud Argentino, con la supuesta finalidad de asentarse en el lugar. El segundo hecho, el 27 de mayo de 2016, fue en una casilla de Vuelta del Río: según la denuncia tenían en su poder armas y cartuchos de bala. Por el tercer hecho, ocurrido entre el 22 y 27 de mayo de 2016, fueron denunciados Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Fernando Jones Huala, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Sergio Huenchupán y Luis Cayutur, acusados de apoderarse y posteriormente faenar 17 ovejas de la Estancia Leleque.