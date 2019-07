La gobernadora de Buenos Aires y postulante a la reelección, María Eugenia Vidal, visitó La Matanza, el distrito de mayor peso electoral de la provincia, y lanzó críticas a la gestión de la intendenta Verónica Magario, al considerar que ese municipio es "el símbolo del abandono, las mafias y las promesas sin cumplir". Magario rechazó las críticas de la gobernadora y la acusó de no ser "sensible" ante la pobreza que la gestión de Cambiemos ha generado en la provincia.

"El cambio tiene que ver con dejar atrás el abandono", insistió Vidal, que estuvo en La Matanza con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, candidato a intendente de Juntos por el Cambio. La gobernadora intentó asociar los problemas del municipio, que está bajo su propia órbita, con "el sistema que gobernó a la provincia más de 28 años, la provincia del abandono, de las mafias, de las promesas sin cumplir y las obras que nunca llegan".

Magario, que además de intendenta de La Matanza es candidata a vicegobernadora de Buenos Aires por el Frente de Todos, le respondió: "La pobreza de los niños llega hasta el 64 por ciento y la gobernadora no se ocupa de abrir comedores; los intendentes tenemos que salir a cubrir estos baches. ¿Cómo es posible que una mujer, que una mamá no sea sensible frente a estas situaciones, que no declare la emergencia? Si llegamos al gobierno, vamos a declarar la emergencia para las pymes, para la educación, para la salud y también la emergencia tarifaria", resaltó la mandataria municipal, que acompaña a Axel Kicillof en la fórmula electoral. "La provincia de Buenos Aires es la que más desempleo tiene y eso no es por el crecimiento poblacional, el goberno ha desindustrializado, a desprotegido a nuestras pymes", señaló Magario.

La intendenta recordó que la gobernación tiene con La Matanza "una deuda muy grande de obras hidráulicas que debería haber continuado el gobierno de Macri y de Vidal. Son tantas las mentiras". Además, señaló que "las tarifas en la provincia de Buenos Aires las aumentó Vidal, y las aumentó más que en la Ciudad de Buenos Aires".