El intendente de Mar del Plata electo por Cambiemos, Carlos Arroyo, se consideró "víctima de un comportamiento inusual" por parte de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de quien dijo que "sólo una vez" concurrió a verlo durante sus visitas al distrito. Arroyo criticó al Gobierno bonaerense en medio de la ruptura por la negativa de Juntos por el Cambio a llevarlo como candidato a la reelección y de que Vidal dijera que en estos años el intendente "no acompañó" a la gestión provincial. Arroyo aseguró que "no es cierto" que su gobierno no haya colaborado con la gestión y destacó su gestión. "Quien fue a pedir el gas y discutió con el ministro de Energía fui yo. Lo convencí de traer de Tandil a Mar del Plata el gas", aseguró Arroyo al tiempo que subrayó que le llevó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un proyecto "con un cálculo matemático exacto" para la remodelación del Aeropuerto Astor Piazzolla.