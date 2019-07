Un nuevo escándalo por presunta extorsión vuelve a involucrar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al de Justicia, Germán Garavano. Iber Pérez Corradi, acogido al programa de Testigos Protegidos y condenado por tráfico de efedrina, reveló que el Gobierno de Mauricio Macri lo presionó para incriminar al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. "Ellos estaban esperando que diga cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso", aseguró desde el pabellón 7 del penal de Marcos Paz, donde según denunció, es sometido a condiciones de encierro irregulares debido a su negativa a declarar según el guión fijado por el macrismo.

En 2016, mientras se encontraba prófugo en Paraguay, Pérez Corradi mantenía negociaciones para ser extraditado a la Argentina. En ese contexto, el ex empresario farmacéutico contó que el Gobierno le envió un emisario a Asunción: Dalmau Pereyra. "Era uno que estaba en la AFI y ahora está en la embajada de Chile, creo", señaló Pérez Corradi en una entrevista publicada por El Destape.

Si bien aclaró que no se encontró cara a cara con la ministra de Seguridad, el empresario la señala como la principal responsable de las presiones para que acuse a Fernández. "Bullrich se compromete a que yo no iba a estar nunca en un complejo penitenciario federal ni bonaerense", cuenta Pérez Corradi, condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal número 8 a 7 años de prisión por tráfico ilegal de efedrina entre los años 2004 y 2008.



Molesto por la falta de cumplimiento de aquel pacto, Pérez Corradi apuntó directo contra la funcionaria de Macri: "Parece que la firma de la ministra de Seguridad vale menos que la de una meretriz transexual adicta al paco", aseguró en referencia a un documento en donde se le habrían ofrecido esos beneficios. Consciente de la gravedad de estos dichos, agregó que se refirió en los mismos términos a Bullrich durante su declaración ante la justicia.

El ex empresario sostuvo que no se había comprometido a decir lo que pretendía el Poder Ejecutivo y que rápidamente se terminó la "luna de miel" entre ambos. "Tampoco fue que les dije que iba a declarar eso. Ellos quedaron en que me iban a traer las pruebas”, insistió. Pruebas que nunca aparecieron.

A casi tres años de su detención y casi un año de su condena, Pérez Corradi denuncia sus condiciones de detención por las que, junto a otros testigos protegidos, se encuentra en huelga de hambre. “La seguridad que tenemos es como de castigo. O sea, un preso normal secuestra al encargado, le mete una puñalada. Bueno, al preso que hace eso lo mandan al pabellón de castigo, que es el pabellón 7, donde estamos nosotros, todos saben que estamos acá. Y en el pabellón de castigo están encerrados todo el día y los dejan salir una hora por día. Así nos tienen a nosotros, a mi hace dos años”, detalló en la nota publicada por El Destape, en la que también señaló que no hace dos meses no lo dejan recibir visitas ni le dan la comida que le traen.