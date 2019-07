Este fin de semana, organizaciones veganas realizarán acciones en la entrada de La Rural, a días de que algunos integrantes de diversos colectivos fueran expulsados a los golpes de la pista central por participantes de la Exposición Rural 2019.

Los activistas proyectarán imágenes de animales y conversarán con quienes asistan al evento de agricultura y ganadería. Las actividades del sábado coincidirán con la visita del presidente Mauricio Macri al predio de Palermo.

La acción se llama “Cubo de la verdad” y es promovida por la agrupación Anonymous for the Voiceless (Anonymous por los que no tienen voz). Consiste en mostrar imágenes de cómo la industria alimentaria lleva adelante su producción cuando se trata de animales. “Son tratados como cosas y no como seres vivientes”, explicó a este medio César Güerzoni, integrante de Acción Animal.

“Visibilizamos las imágenes, las ponemos al alcance de las personas porque el negocio está en que todo suceda lejos y atrás de los muros. Si tuvieras un frigorífico en el medio de la ciudad, seríamos todos veganos”, sostuvo Güerzoni. Las imágenes, agregó, son proyectadas en pantallas para que las personas que pasan por la calle se detengan a mirarlas y, si les interesa, pueden recibir información de un activista.

Los integrantes de la organización estarán vestidos de negro y con máscaras de Anonymous “para que las personas que se queden mirando no se sientan observadas”, describió Güerzoni. “Hay coordinadores externos que cuando una persona quiere información, o si el coordinador entiende, eso se acerca a brindársela”, afirmó el integrante de Acción Animal.

“En el caso de que las imágenes las vea un niño, un activista se acerca de forma inmediata a decirle que es recomendable que no lo vean, pero explicamos que es parte de una realidad y que nosotros estamos absolutamente en contra de eso”, aseguró Güerzoni.

La actividad de Anonymous for the Voiceless coincidirá el sábado con la visita del presidente Macri para inaugurar la Exposición Rural 2019. Sin embargo, Güerzoni aseguró que esta vez las agrupaciones veganas no tienen intención alguna de manifestarse dentro del predio de Palermo.

Si bien no hay un horario confirmado, el sitio web de Anonymous for the Voiceless anuncia que el Cubo de la Verdad va a estar funcionando sábado y domingo en la entrada de la Rural que se encuentra sobre avenida Santa Fe.

