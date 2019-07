La Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) denunció que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los trabajadores de la administración pública bonaerense, atraviesa una crisis financiera. Según un informe, aunque los ingresos de IOMA son superavitarios, la cobertura de los medicamentos es inferior a 2016 y a los prestadores se les paga con demora. “Esa plata se la está quedando la provincia. Es una barbaridad que una obra social tenga superávit, no es una empresa. Mejorá los servicios de salud, las necesidades son infinitas, así que no puede haber superávit”, dijo Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud y presidente de la FSS.



El informe de la Fundación, realizado en base a los datos que figuran en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, señala que hay una subejecución de los recursos. En 2016 la diferencia entre los ingresos y el devengado de IOMA fue de 1.900 millones, mientras que en 2017 fue de 1.147 millones.

El crédito del presupuesto de la obra social está compuesto, explica el informe, por el aporte de los afiliados con el 4,8 por ciento de sus sueldos y otro 4,8 por ciento que aporta el Estado como empleador. “Por ley, la provincia debería girarle (ese monto), pero (la gobernadora María Eugenia) Vidal no lo hace. Está financiando lo que hace ella con la plata de los trabajadores”, advirtió Kreplak.

El ex viceministro de Salud aseguró que IOMA redujo las prestaciones a sus afiliados y ponen trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. “Se demoran las internaciones, se rechazan tratamientos continuamente, tardan meses en hacer llegar los pedidos para tratamientos oncológicos, la diabetes, enfermedades autoinmunes”, sostuvo.

Kreplak agregó que en los casos que se niega el tratamiento muchos afiliados deciden iniciar acciones judiciales para acceder a los tratamientos o la medicación. “Cuando compartimos el informe en nuestra página de Facebook se llenó de comentarios de afiliados de IOMA que contaban todos los problemas que tenían”, afirmó.

Según el informe, IOMA cubre un monto fijo en pesos del Precio de Venta al Público (PVP) de los medicamentos, a diferencia de lo que sucede en otras obras sociales (como el PAMI) que cubren un porcentaje del PVP. “Lo que sucede es que no se actualizó ese monto fijo en pesos que cubre IOMA, entonces el afiliado debe pagar más de su bolsillo”, explicó Kreplak. La FSS relevó los precios de diez medicamentos que “aumentaron siete veces mientras que la cobertura de IOMA bajó del 63 al 47 por ciento”.

Asimismo, aumentaron los copagos por consulta médica. De acuerdo al informe de la FSS, en Mar del Plata hubo un aumento de los copagos del 15 al 21 por ciento entre 2017 y 2018, dependiendo de la categoría del médico. En La Plata afirman que la situación es peor porque “los copagos por consultas médicas aumentaron un 90 por ciento para la categoría intermedia (pasaron de $73 en 2017 a $140 en 2018) y más de un 50 por ciento para la categoría superior (pasaron de $145 en 2017 a $220 en 2018)”.

Kreplak también señaló que IOMA demora entre tres y seis meses los pagos a prestadores y hospitales públicos que, además, cobran menos y con valores que no se actualizan desde 2016. Esto, aseguró el ex viceministro de Salud, generó que “clínicas y consultorios del interior se fundieran”.

IOMA cuenta con 2.640.000 afiliados y, según Kreplak, “es la segunda obra social más grande del país” después de PAMI. El 9 por ciento de los afiliados del Instituto son voluntarios, es decir, la eligieron como su obra social y pagan una cuota mensual para acceder a la cobertura médica. Sin embargo, de acuerdo al informe de la FSS, “recientemente se anunció un aumento del 51 por ciento en las cuotas para los afiliados voluntarios”. Este incremento, efectivo a partir de julio, hizo que la cuota pasara de $1.976 a $2.982 mensuales.

“Todo esto genera mucha más desigualdad porque si la gente tiene IOMA, pero no puede pagar los medicamentos va a ver perjudicada su salud. Esto también explica la caída en la compra de medicamentos -- afirmó Kreplak--. Además, redunda en menos oferta de servicios porque hay clínicas que cierran y genera el colapso del sistema público en el que IOMA no está invirtiendo para mejorar”.

El ex viceministro lamentó “la protección mediática” que goza la gobernadora Vidal porque “esta información no sale y la gente (de la provincia de Buenos Aires) vive cotidianamente este problema”.

Informe: Ludmila Ferrer.