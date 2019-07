Bajo el lema "Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: la pobreza no puede esperar", organizaciones sociales vuelven a manifestarse este mediodía con una olla popular en el Obelisco para exigir al Gobierno por medidas para combatir al hambre en Argentina. "Mostramos nuestras ollas y platos vacíos, mostramos una realidad que crece día a día, y que a las organizaciones nos desborda", sostiene un comunicado de la organización Barrios de Pie.

"La cantidad de familias en situación de calle en las principales ciudades de nuestro país es solo la expresión más visible de una situación que no para de agravarse. Y el Gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto", disparan.



El reclamo es encabezado por la organización Barrios de Pie. Comenzó pasadas las 11, las columnas concentran sobre la avenida Corrientes y la 9 de Julio para llegar al Obelisco y comenzar con la olla popular.



Ayer, el centro porteño también fue el escenario de un polentazo organizado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán en el que repartieron polenta en señal de rechazo al aumento en el precio de los alimentos.