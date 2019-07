Bajo el lema "La pobreza no puede esperar", organizaciones sociales volvieron a manifestarse en una Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: hubo una olla popular en el Obelisco y otras movilizaciones similares en las provincias para exigir que el Gobierno tome medidas para combatir el hambre en Argentina. "El mensaje es que en los comedores populares nos estamos quedando con las ollas vacías porque no damos abasto con la demanda que tenemos de gente que se acerca a pedir un plato de comida. La situación social se agrava día a día", contó Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.



La movilización encabezada por esa organización comenzó en el centro porteño pasadas las 11. Las columnas se concentraron sobre la Avenida Corrientes y la Avenida 9 de Julio, para realizar frente al Obelisco la principal olla popular. Después de marchar, los manifestantes se mantuvieron en la Plaza de la República, sin cortar el tránsito, ante un fuerte operativo policial.

Los organizadores informaron que también hubo manifestaciones en veinte provincias.



"Mostramos nuestras ollas y platos vacíos, mostramos una realidad que crece día a día, y que a las organizaciones nos desborda", sostuvo Barrios de Pie a través de un comunicado. "La cantidad de familias en situación de calle en las principales ciudades de nuestro país es solo la expresión más visible de una situación que no para de agravarse. Y el Gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto", advirtió la organización social.

María Nichea, referente de Barrios de Pie en Moreno, describió la situación en ese distrito del oeste bonaerense: "En Moreno tenemos ocho comedores y catorce merenderos. Cinco merenderos eran reforzados, la dieta que nos mandaban desde la provincia era un poco más variada: gelatina, flan, leche... Ahora dentro de dos semanas eso se termina, no lo han renovado ni nos dan indicios de que vayan a renovarlo", lamentó.