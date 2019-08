Tiraría a la hoguera cualquier consigna que pugne por “salvar las dos vidas” ejemplo de la doble moral con la que nos goza esta sociedad benefactora de la inequidad en todos sus niveles. Reflejo de la hipocresía con la que se vela el femicidio institucional cuando una mujer muere por interrumpir un destino no deseado de manera clandestina. Y también tiraría a lxs indefinidxs, a esxs cómplices cobardes que omiten referirse al tema, porque el silencio viola el derecho a la información, porque en el silencio se hacen los abortos, en el silencio se mueren las mujeres que no pueden pagarlos o que no saben que tienen derecho a gozar de su sexualidad sin miedo, y a abortar de manera segura y sin culpa. Y para quienes digan que el pañuelo verde es moda, será la primera vez en la vida que la moda me sienta bien.