Su música y su estética remiten a un tiempo que ya no existe, un pasado que se añora sin nostalgia, que se elige como una impronta personal ineludible. Mel Muñiz canta jazz o swing, o vals o boleros o blues o cualquier género que recuerde a las décadas del 30, 40 0 50 y su voz se transforma en un sonido absoluto de belleza y constancia. A pesar de ese sonido de antaño, sus canciones suenan actuales, ya sea en cualquiera de las tres bandas en las que participa, La Familia de Ukeleles, Las Bourbon Sweethearts, Mel Muñiz y Rodrigo Núñez, o en su proyecto solista. Ella, con los músicos que eligió en el momento, grabó la canción “Fight back sisters” que tiene una letra poderosa, directa y combativa: “Luchemos hermanas. Estamos listas para pelear. No toleraremos más tu mxerda”, dice la letra. “Estamos en tiempo de cambio y todos nos estamos deconstruyendo, yo también tenía un lado machista que trato de sacarme diariamente. Había muchos discursos, preconceptos y estructuras que decían que los chicos tienen que ser de un modo y las chicas de otro. La canción dice eso, que en este momento estamos preparada para todo, para pelear, para ganarnos nuestro lugar, para ser respetadas y se nos respeten nuestros cuerpos y nuestras emociones y que no tenemos que tener más miedo porque juntas somos más”, asegura.

Mel es la cantante de La Familia de Ukeleles, el proyecto en el que está desde hace más tiempo y que comparte son su pareja, el percusionista de la banda. Canta, toca la trompeta y también lleva canciones para sumar al proyecto compositivo grupal que desarrollan. Los géneros que transitan van desde el vals, bolero, música hawaiana o swing. Las Bourbon Sweethearts es una banda de tres chicas que cantan covers y canciones propias de época, con una imagen cuidada y colorida. Con Rodrigo Núñez conforma un dúo en el que solamente canta.

Todas las bandas tienen en común esa conexión con el pasado, ¿a qué se debe?

-Tengo una afinidad con la música del pasado, es medio inexplicable. Yo estudié en el EMBA y mi formación tiene bastante que ver con el jazz. Y de golpe apareció el swing y se me abrió una puerta de cosas que me encantaban. El jazz es el pop de hace 100 años, sigue siendo pop. Empecé a indagar y en la década del 30 hay muchos grupos que hacían un conjunto de voces y es algo que siempre me gustó y trabajé mucho con La Familia de Ukeleles y cuando estuve en Las Taradas. Siempre estoy en mil lugares al mismo tiempo, mis bandas son como novios libres.

“Vals para ella” es otra de las canciones que grabó en solitario. Se trata de un bolero dedicado a su mamá que dice “todo este tiempo me has cuidado, eternamente agradecida por ti mamá”. “La compuse hace casi dos años, cuando mi madre vivía. Ella se murió hace un año de cáncer. Justo tuve un show seis meses antes de que ella muriera y la escuchó. Es una canción de despedida y yo no me había dado cuenta y me pregunto qué habrá sentido cuando la escuchó. Tuve una linda repercusión de la canción de gente que se sintió identificada, en ningún momento de la letra dice que mi mamá se murió o que es una letra de despedida, pero con esa info si la escuchás, es como tener la cara atrás de la canción".

Además, de cantar y tocar, Mel Muñiz se dedica a enseñar y a brindar al mundo lo que sabe. Desde Los Hermanos Ukelele, enseña y vende ukeleles. Se mantiene desde la autogestión, a pesar del momento difícil del país: “Tengo una escuela con algunos de los chicos de La Familia de Ukeleles y hacemos todo. Todo es remar contracorriente. No se nos hundió el barco y todavía puedo vivir de la música”.

La Familia de Ukeleles toca el sábado 3 de agosto a las 21, en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249.