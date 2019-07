"Al cabo de los semestres que pasaron lo único que logró Macri son cuatro millones de pobres nuevos. Cuatro millones de personas que estaban en la clase media y hoy están abandonados en la pobreza", apuntó el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre la gestión de Cambiemos. El acto con comerciantes y empresarios pyme de San Martín le sirvió al peronismo bonaerense para dar una señal de unidad al juntar sobre el escenario a diputados y candidatos como Sergio Massa, Felipe Solá, Victoria Donda, Leo Grosso y Malena Galmarini con intendentes como el anfitrión Gabriel Katopodis, Martín Insaurralde, Mariano Cascallares, Julio Zamora, Alberto Descalzo y Juan Pablo de Jesús. Massa insistió en la idea de que el Gobierno fracasó porque "todos los indicadores dan mal" pero que "Argentina va a estar de pie porque Alberto Fernández va a ser presidente y va a poner en marcha la economía".

Alberto Fernández llegó a San Martín luego del acto con científicos en la Ciudad Universitaria. "Ellos siguen empujando a la gente al pozo, porque (para ellos) los números deben cerrar con la gente en el pozo. Pero a mí no me importan que cierren los números, quiero que cierre la vida digna de los argentinos. Eso es lo que quiero que cierre", se diferenció en su mensaje ante más de 700 empresarios, empresarias, comerciantes, científicos y científicas en el Centro Miguelete. Antes que él hablaron Massa y Katopodis. "Recibimos a Alberto Fernández en San Martín con la esperanza de poner de pie a la Argentina. Las pymes generan trabajo no las Leliq, el Estado tiene que cuidar el empleo y la industria nacional”, expresó el intendente.