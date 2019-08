El Lollapalooza abre una nueva edición en Chicago, y puede verse a distancia. El canal oficial del festival en Youtube y la aplicación YouTube Music transmitirán en vivo durante los cuatro días que dura el encuentro en la ciudad estadounidense, y que presentará en el Grant Park a Twenty One Pilots, The Strokes, The Chainsmokers, Janelle Monae, Death Cab for Cutie y Gary Clark Jr., entre otros. La plataforma de streaming, además, presentará material exclusivo producido por el festival, y playlists relacionados con los nombres principales y artistas emergentes.

La próxima edición del Lollapalooza Argentina será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. Las primeras entradas puestas a la venta –conocidas como Early Bird- se agotaron rápidamente, y en este momento se expende la Preventa 4 a través del sitio del Festival y de AllAccess . A fines de junio, la organización publicó el “Aftermovie” del encuentro de este año, que llevó 300 mil personas al Hipódromo.