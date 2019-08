Milan ofertó 40 millones de euros por Angel Correa, el delantero argentino del Atlético de Madrid, pero la entidad española consideró exigua la oferta ya que solicita 50 por el ex jugador de San Lorenzo, según lo anuncia la prensa italiana.



No obstante, Milan apuesta a que a medida que pasen los días Atlético reduzca sus pretensiones y que agregando unos bonos a los 40 millones se pueda concretar el pase.



Correa no es titular en el equipo que dirige Diego Simeone y eso también es tomado en cuenta por el Milan, que confía en que el santafesino de 24 años, campeón de América con San Lorenzo, prefiera jugar en Italia antes que ser suplente del portugués Joao Félix, Marcos Llorente, Alvaro Morata o el serbio Iván Sapojnic.